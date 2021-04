La désinformation sur les réseaux sociaux entrave les efforts de vaccination de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

De nombreuses personnes hésitent à propos de l’inoculation en raison de la propagation de fausses informations sur les vaccins alors même que les cas de coronavirus augmentent, selon le contrôleur de réponse Covid-19 de la PNG.

Le pays a signalé 1 730 cas et 12 décès entre le 29 mars et le 4 avril, selon un rapport conjoint de l’Organisation mondiale de la santé et du département national de la santé de PNG.

Les cas d’infection ont connu une nouvelle augmentation en février et la PNG a signalé jusqu’à présent 7839 cas, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Cependant, le consensus est que le nombre réel est beaucoup plus élevé, masqué par une faible capacité de test et d’autres difficultés logistiques.

« Nous avons été bercés par une sorte de sentiment de complaisance, de faux sentiment de sécurité que nous avons surmonté de cette première vague, que nous redoutions », a déclaré David Manning, contrôleur national de la réponse à la pandémie Covid-19 en PNG, à Will Koulouris de CNBC.

Situé au nord de l’Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays insulaire fortement boisé et qui compte moins de 9 millions d’habitants.