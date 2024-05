Papouasie-Nouvelle-Guinée : de nombreuses personnes seraient mortes dans un glissement de terrain massif

Le glissement de terrain massif a causé « des pertes en vies humaines et des biens », a déclaré le gouverneur de la province d’Enga, Peter Ipatas.

On craint qu’un glissement de terrain massif ait fait de nombreuses victimes après avoir frappé six villages isolés de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont indiqué des responsables locaux et des agences humanitaires.