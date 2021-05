Papillon géant de la taille d’un rat trouvé lors de la construction d’une salle de classe en Australie

Les constructeurs qui construisaient de nouvelles salles de classe dans une école en Australie ont trouvé un papillon de nuit géant, qui est si gros et lourd qu’il a eu du mal à voler. Le papillon est de la taille d’un rat. Les constructeurs ont trouvé la teigne géante des bois à l’école publique Mount Cotton dans les Redlands, dans le sud du Queensland. Cela peut être un cauchemar pour certains, mais l’école est ravie que le directeur Meagan Steward ait qualifié cela de «découverte incroyable». ABC Radio Brisbane le nouveau bâtiment de cette école est situé au bord d’une forêt tropicale et pendant la construction, le papillon de nuit a été trouvé.

Selon elle, le personnel et les élèves avaient l’habitude de voir une gamme d’animaux à l’école, mais le «papillon de nuit ne ressemblait à rien» qu’ils avaient vu auparavant.

L’école a partagé sur sa page Facebook des photos de la teigne des bois géante. Le message est devenu viral et a reçu des centaines de « j’aime », de commentaires et de partages.

Selon les rapports, ce papillon de nuit est le plus lourd de son espèce et peut peser jusqu’à 30 g et il est maintenant retourné dans la forêt tropicale. Apparemment, le papillon de nuit géant se trouve le long de la côte du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud.

Selon les experts de la faune, les papillons de nuit géants sont les plus lourds du monde et ils volent très mal. Ils sont rarement repérés par les humains et ne vivent que quelques jours à l’âge adulte.

Les constructeurs de la Mount Cotton State School ont pris des photos du papillon de nuit avant de le ramener dans la forêt. L’insecte, également connu sous le nom d’Endoxyla cinereus, a servi d’inspiration pour la classe d’écriture créative de l’école. Cela a inspiré au moins une histoire effrontée d’un enseignant se faisant manger par un papillon géant des bois.

La teigne des bois a une envergure de 25 centimètres. Selon le gouvernement du Queensland, le papillon de nuit peut être un ravageur, affaiblissant les arbres en s’enfouissant dedans pour se nourrir.

