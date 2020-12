Oubliez la visite de New York si vous êtes britannique. Les adjoints du shérif visiteront la maison ou l’hôtel de «chaque voyageur» du Royaume-Uni pour s’assurer qu’ils sont mis en quarantaine, a annoncé le maire Bill de Blasio, avec effet immédiat.

Citant la menace d’un «Nouvelle souche» du virus aurait été enregistré à Londres et dans le sud de l’Angleterre, de Blasio a annoncé la mesure mercredi, lors d’un conférence de presse exhortez les résidents de Big Apple à ne pas voyager ni se rassembler pour les vacances à venir.

Nous ne pouvons pas prendre de risques avec quiconque voyage, en particulier ceux qui viennent du Royaume-Uni.

Toute personne entrant dans la ville doit déjà se mettre en quarantaine pendant 14 jours. De Blasio a déclaré que tous les Britanniques recevraient un avis à cet effet du ministère de la Santé de New York, via « Courrier certifié. »

DE BLASIO: "Nous allons demander aux adjoints du shérif de se rendre à la maison ou à l’hôtel de chaque voyageur venant du Royaume-Uni." pic.twitter.com/S7rnSV1Ip6 – Benny (@bennyjohnson) 23 décembre 2020

« Ensuite, il y aura une visite directe à domicile ou une visite à l’hôtel de la part de l’adjoint du shérif pour confirmer qu’ils suivent la quarantaine », il ajouta. « Ou s’ils ne le font pas, ils seront pénalisés » jusqu’à 1 000 $ par jour.

Le shérif Joseph Fucito a déclaré que les députés informeraient les voyageurs des protocoles de quarantaine ainsi que de la disponibilité des services de la ville, y compris l’aide à la nourriture et au logement. « Ou tout ce qui les aidera à passer leur quarantaine. »

Aussi sur rt.com Le propriétaire d’un bar new-yorkais qui a déclaré sa taverne ZONE AUTONOME, défiant les ordres de Covid-19, est arrêté pour avoir servi des clients

La ville de New York a représenté un nombre disproportionné de cas et de décès de Covid-19 aux États-Unis. Bien que n’étant plus au premier rang – cette distinction douteuse appartient désormais à Los Angeles – trois des arrondissements de la ville sont toujours dans les dix premiers comtés américains en termes de nombre de décès attribués au virus.

Ceci malgré les mesures de verrouillage strictes imposées par de Blasio et le gouverneur Andrew Cuomo, y compris l’annulation des vacances, la fermeture des écoles et l’interdiction récente des repas à l’intérieur. De Blasio a exhorté les New-Yorkais à s’attaquer à cela « Un dernier sacrifice » avant que les choses ne s’améliorent à partir de février.

Alors que le raisonnement qu’il a cité est l’augmentation attendue des vaccinations, on s’attend implicitement à ce que les choses s’améliorent immédiatement une fois que son collègue démocrate Joe Biden sera nommé président à la fin du mois de janvier.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!