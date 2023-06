Papers: Arsenal fait une offre améliorée de 41,5 millions de livres sterling pour le défenseur de l’Ajax Jurrien Timber – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de mardi…

L’ATHLÉTIQUE

West Ham a reçu une offre formelle de Manchester City pour le milieu de terrain Declan Rice, la proposition leur accordant 80 millions de livres sterling à l’avance avec 10 millions de livres supplémentaires supplémentaires.

L’adolescent de Sunderland, Chris Rigg, a rejeté l’intérêt de Newcastle et de Manchester United et devrait signer un nouveau contrat au Stadium of Light.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Tottenham veut conclure un accord pour James Maddison avec Leicester City cette semaine, mais il semble probable que les Foxes restent fermes sur leur évaluation de 60 millions de livres sterling de l’attaquant anglais.

Mason Mount est prêt à se présenter pour l’entraînement à Chelsea et à se rendre disponible pour leur tournée de pré-saison aux États-Unis si un déménagement à Manchester United reste en attente.

Le rebelle de LIV Golf, Sergio Garcia, devrait tenter de se qualifier pour l’Open Championship lors du tour final de la semaine prochaine, mais il semble que ni Lee Westwood ni Ian Poulter ne figureront sur la liste des inscrits lorsqu’elle sera confirmée mardi.

COURRIER QUOTIDIEN

Arsenal a fait une offre améliorée de 41,5 millions de livres sterling pour le défenseur de l’Ajax Jurrien Timber et est sur le point de s’entendre sur des conditions personnelles avec l’international néerlandais.

L’offre de 55 millions de livres sterling de Manchester United pour le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount reste sur la table, mais une impasse dans les pourparlers a conduit United à se recentrer sur d’autres cibles, notamment Moises Caicedo de Brighton et Adrien Rabiot de la Juventus.



Manchester United envisage une décision pour le milieu de terrain du FC Utrecht Taylor Booth, dont les talents sont admirés par le patron Erik ten Hag.

Fulham devrait offrir au milieu de terrain de Leeds United Brennan Aaronson un retour en Premier League.

L’international espagnol Nico Williams devrait décevoir Aston Villa car il est sur le point de signer un nouveau contrat avec l’Athletic Bilbao.

L’ancien attaquant de Liverpool et de Chelsea, Fernando Torres, demande plus de 650 000 £ d’indemnisation au gouvernement espagnol pour les dommages subis par sa chaîne de gym pendant la pandémie de Covid-19.

Andre Onana, qui aurait suscité l’intérêt de Manchester United, montre ses talents de frappeur, malgré le fait qu’il soit gardien de but !



Aston Villa essaie de trouver un accord avec Villarreal pour le défenseur Pau Torres afin d’éviter d’avoir à payer sa clause de rachat de 55 millions de livres sterling.

La Football Association enquête sur l’un des membres de son propre conseil d’administration, Rupinder Bains, après avoir découvert qu’elle travaillait pour une entreprise basée aux îles Caïmans impliquée dans une offre publique d’achat ratée sur Crystal Palace.

Le défenseur du Bayern Munich Lucas Hernandez a été informé qu’il n’était « pas le bienvenu » au Paris Saint-Germain par les ultras du club après avoir été lié à un déménagement dans la capitale française.

Jermaine Pennant a révélé qu’il avait presque quitté Liverpool pour le Real Madrid en 2009, mais le déménagement a été bloqué par le patron du Real Juande Ramos et il est parti en prêt pour Portsmouth à la place.

Manchester United est-il vraiment intéressé par Moises Caicedo de Brighton ?



La star anglaise Jonny Bairstow a été attaquée comme « en surpoids » et « pas un gardien de guichet » par le commentateur australien Jim Maxwell avant le deuxième test des cendres à Lord’s.

LES TEMPS

Une équipe de médecins et de scientifiques pense avoir rassemblé des preuves qui prouvent que le boxeur poids welter Conor Benn n’a pas pris une substance interdite.

Les fans de Manchester United devraient manifester à Old Trafford mardi lorsque le club lancera son nouveau domicile.

Francesca Whitfield, responsable de la planification du groupe à Manchester United, a déclaré que le football féminin devait mettre en œuvre une réglementation financière pour améliorer la compétitivité de la WSL.

LE SOLEIL

Tottenham se rapproche de la signature du gardien d’Empoli Guglielmo Vicario, qui est à Londres pour subir un examen médical.

L’ancien milieu de terrain d’Everton, Gylfi Sigurdsson, devrait rejoindre Wayne Rooney à DC United.

Lionel Messi revient sur la victoire de la Coupe du monde au Qatar l’année dernière et sur ce que cela a signifié pour ses propres réalisations professionnelles



Manchester United pourrait manquer Sofyan Amrabat cet été, l’AC Milan souhaitant l’international marocain en remplacement de Sandro Tonali, en route pour Newcastle.

Fabio Paratici a conseillé Tottenham sur une base de consultation malgré sa démission en tant que directeur sportif à la suite du scandale de faute professionnelle à la Juventus qui l’a vu banni pendant 30 mois.

Besiktas prépare un transfert pour l’attaquant de Leicester Kelechi Iheanacho selon des informations en Turquie.

NORME DU SOIR

Manchester United est sur le point de réussir un coup de transfert en remportant la course pour signer l’adolescent très demandé de Watford, Harry Amass.

ÉTOILE QUOTIDIENNE

Le soumissionnaire de Manchester United, Thomas Zilliacus, a qualifié la prise de contrôle du club de la plus farfelue de tous les temps et dit qu’il n’a « jamais vu quelqu’un d’aussi incapable de prendre une décision ».

Dharmesh Sheth partage les dernières nouvelles sur les transferts d’Arsenal, y compris les arrivées potentielles de Kai Havertz, Declan Rice et Jurrien Timber



DAILY MIRROR

Arsenal envisage de déménager pour le milieu de terrain monégasque Youssouf Fofana évalué à 30 millions de livres sterling s’il manque Declan Rice.

Le gardien Wojciech Szczesny a révélé qu’il craignait pour sa vie après avoir subi une alerte cardiaque non diagnostiquée lors d’un match contre la Juventus la saison dernière.

LE GARDIEN

Le Celtic est en lice pour recruter le milieu de terrain de l’étoile rouge de Belgrade, Kings Kagawa, mais doit faire face à la concurrence de toute l’Europe pour l’international zambien.

LE SOLEIL D’ECOSSE

Le patron du Celtic, Brendan Rodgers, déclare que c’est le bon moment pour renforcer son « équipe passionnante » pendant le mercato estival



L’ancien patron du Celtic, Ronny Deila, a riposté aux affirmations selon lesquelles il aurait menti lors de sa sortie de choc du Standard de Liège après les avoir quittés pour son rival, le Club de Bruges le mois dernier.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

Rhys Williams se rapproche d’un éloignement de Liverpool avec Aberdeen classé comme favori pour signer le défenseur en raison de leurs bonnes relations avec le club d’Anfield.