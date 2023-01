Paper Talk: Arsenal espère battre Chelsea à la signature de Declan Rice de West Ham cet été | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de mardi…

LES TEMPS

Arsenal a fait de Declan Rice sa principale cible cet été et est de plus en plus convaincu qu’il peut battre Chelsea à la signature du milieu de terrain anglais.

Everton est sur le point de mettre en œuvre des procédures et des protocoles de sécurité améliorés pour la confrontation avec Arsenal le mois prochain, un match qui a été classé comme à haut risque.

LE TÉLÉGRAPHE

Newcastle United envisage la possibilité de signer les milieux de terrain de Chelsea Conor Gallagher et Ruben Loftus-Cheek, ainsi que l’ailier Hakim Ziyech ce mois-ci.

Les énormes dépenses de transfert de Chelsea ont déclenché la sonnette d’alarme au sein de l’académie très appréciée du club et alerté les clubs allemands sur la possibilité d’essayer de recruter certains des meilleurs jeunes du club.

Eddie Jones a tenu des pourparlers secrets de 14 mois avec l’Australie alors qu’il était avec l’Angleterre.

LE COURRIER QUOTIDIEN

La position du manager de Tottenham, Antonio Conte, est de plus en plus incertaine, la forme inquiétante du club apparaissant comme un facteur clé pour décider de l’avenir à long terme de l’Italien.

Le milieu de terrain de Newcastle Bruno Guimaraes sera mis à l’écart pendant quelques semaines plutôt que des mois après qu’un scanner sur sa cheville blessée n’a révélé aucun dommage grave.

Le Borussia Dortmund veut garder Jude Bellingham au club et espère lui proposer un nouveau contrat pour faire de lui l’un de ses meilleurs revenus, même s’il aurait du mal à refuser des offres de plus de 133 millions de livres sterling.

Al-Nassr serait en train de négocier un accord pour amener Keylor Navas du PSG au club pour faire équipe avec son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo.

L’INDÉPENDANT

Brighton a contacté le New York City FC et Girona au sujet d’un déménagement pour l’attaquant argentin Valentin ‘Taty’ Castellanos, alors qu’ils cherchent à faire évoluer leur ligne d’attaque.

NORME DU SOIR

La cible d’Arsenal, Facundo Torres, a confirmé que les Gunners avaient conclu un contrat de transfert en attendant de nouvelles discussions.

Graham Potter devra retirer les stars de la première équipe de la liste des joueurs de la Ligue des champions de Chelsea pour enregistrer Mykhailo Mudryk, Joao Felix et Benoit Badiashile pour affronter le Borussia Dortmund en février.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de Chelsea, Graham Potter, a fait l’éloge de sa nouvelle recrue Mykhailo Mudryk et pense qu’il peut être un favori des fans.



Le directeur sportif du RB Leipzig, Max Eberl, a maintenant confirmé que l’attaquant Christopher Nkunku rejoindra Chelsea cet été.

Chelsea n’a pas encore fait d’offre pour Moises Caicedo, a confirmé Brighton, au milieu d’un intérêt intense pour le milieu de terrain.

LE SOLEIL

Arsenal a tourné son attention vers Dusan Vlahovic après avoir raté Mykhailo Mudryk, selon des informations.

Les chefs du football discuteront des modifications de la loi sur le hors-jeu cette semaine après le rôle controversé de Rashford dans le but de Man Utd contre City.

David Wagner prépare une réunion avec Tommy Smith à Norwich – si Max Aarons part en janvier.

LE SOLEIL D’ECOSSE

Les Rangers ont eu une offre pour l’ailier de Swansea Morgan Whittaker renversé.