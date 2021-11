‘Paper Man of Rourkela’ crée un record du monde Guinness en rassemblant 5 000 journaux

Shashank Shekhar Das est connu comme l’homme de papier de Rourkela, et pour une bonne raison. Il a rassemblé 4 952 journaux de 142 pays dans 94 langues et a gagné une place dans le Guinness World Records. Shashank s’est rendu dans divers endroits pour récupérer les journaux et a maintenant construit une bibliothèque pour eux.

Son parcours a commencé lorsqu’il travaillait dans la presse écrite en 2000. « J’avais l’habitude de voir des gens collecter des coupures de papier pour s’informer. Cela m’a inspiré à collectionner les journaux de cette époque et à les conserver. Lentement, d’autres m’ont encouragé à collectionner davantage et j’ai finalement organisé une exposition de journaux. » Shashank travaille dans une entreprise privée à Odisha.

Auparavant, Mrutyunjay Nayak d’Odisha, surnommé Subham, a figuré dans le Livre des records indien et a établi un record du livre mondial de Kalam à l’âge de deux ans et neuf mois. Cela est dû à sa capacité unique à nommer plusieurs pays, territoires de l’Union, capitales, villes et continents, en l’espace de quelques secondes seulement. Il a établi les deux records en raison de sa mémoire vive et de son intelligence, attirant des éloges de toutes parts.

Un autre enfant, une fillette de six ans d’Odisha, a atteint le livre des records de l’Inde en chantant 108 mantras spirituels en 24 minutes et 50 secondes. D Sai Shreyansi du district de Jagatsinghpur est la petite-fille de l’éminent éducateur Rashmi Ranjan Mishra du village de Taradapada. Dans un autre cas, un jeune d’Odisha a obtenu un record du monde exclusif en réalisant une miniature de Lord Jagannath et de ses frères et sœurs en utilisant du bois de neem et la plus petite idole de Bouddha en cire. Il a une expertise dans la fabrication de miniatures en cire et en bois. Rakesh Kumar Patra, originaire du village de Nathasahi sous le bloc Jajpur Sadar du district de Jajpur, a été très apprécié pour ses compétences uniques. Rakesh a été récompensé pour ses œuvres d’art miniatures, notamment une statue de cire de 3,5 cm du Seigneur Bouddha et des idoles de 0,5 cm du Seigneur Jagannath et de ses frères et sœurs sculptées dans du bois de neem. Il a sculpté la « plus petite statue de cire du Seigneur Bouddha » et a gravé son nom dans l’Exclusive World Records pour avoir créé la même.

