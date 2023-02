Pape François : Plus d’un million de personnes assistent à la messe papale en RDC

Kinshasa, République démocratique du Congo

Plus d’un million de personnes ont assisté mercredi à la messe du pape François à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), a indiqué le bureau de presse du Vatican, citant des chiffres estimés par les autorités locales.

Le voyage de François en RDC – la première visite papale depuis 1985 – intervient à un moment où la nation africaine est assaillie par des combats armés et une aggravation de la crise des réfugiés.

Cela fait partie d’un voyage de six jours en RDC et au Soudan du Sud – deux pays où les catholiques représentent environ la moitié de la population et où l’Église est un acteur clé dans les systèmes de santé et d’éducation ainsi que dans les efforts de renforcement de la démocratie. Les deux pays disposent d’abondantes ressources naturelles, mais sont aux prises avec la pauvreté et les conflits.

Une équipe de CNN sur le terrain a vu des foules chanter et danser à l’aéroport de N’Dolo dès les premières heures du matin, attendant leur premier aperçu du pape, qui a visité l’aérodrome dans une papamobile ouverte.

François a parlé aux participants dans son homélie sur la paix et a directement défié ceux qui manient des armes.

“Que ce soit le bon moment pour vous, qui dans ce pays vous appelez chrétien mais commettez des violences”, a déclaré François. “Le Seigneur vous dit:” Déposez vos armes et embrassez la miséricorde. “”

“Nous, chrétiens, sommes appelés à coopérer avec tout le monde, à briser le cycle de la violence, à démanteler les machinations de la haine”, a déclaré le pape.

François a déclaré que la population souffrait de “blessures douloureuses, continuellement infectées par la haine et la violence, tandis que le médicament de la justice et le baume de l’espoir ne semblent jamais arriver”, selon Reuters.

Des décennies de violence des milices se sont emparées de la RDC, alors que les forces de l’État luttent pour contenir les groupes rebelles. Le conflit entre les troupes gouvernementales et le groupe rebelle M23, qui cherche à contrôler le pays depuis son bastion dans l’est de la RDC, a fait de nombreux morts et des milliers de déplacés.

Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, 26 millions de personnes en RDC sont confrontées à une famine sévère.

Francis a rencontré des victimes de la violence de l’Est lors de sa visite et a déclaré qu’il était “laissé sans mots” après avoir entendu leurs histoires poignantes.

“Nous ne pouvons que pleurer en silence”, a déclaré le pape, remerciant les victimes pour leur courageux témoignage.

Il doit quitter Kinshasa vendredi pour la capitale du Soudan du Sud, Juba, où il sera rejoint par l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, et le modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse, Iain Greenshields.