Pape François : le monde est déjà dans la “troisième guerre mondiale” et se déroule au coup par coup

Le pape François a qualifié les conflits internationaux actuels de “troisième guerre mondiale”.

Le pape a fait ce commentaire lors de son audience générale habituelle, où il a célébré l’anniversaire des débuts dramatiques de la Seconde Guerre mondiale.

“Demain, vous vous souviendrez de l’anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qui a si douloureusement marqué la nation polonaise”, a déclaré mercredi le pape.

“Que le souvenir des expériences passées vous pousse à cultiver la paix en vous-mêmes, dans vos familles, dans la vie sociale et internationale.”

Concernant l’invasion en cours de l’Ukraine par les forces russes, le pape a déclaré que la guerre n’est qu’un élément d’un conflit géopolitique beaucoup plus vaste, selon les médias d’État du Vatican.

Le pape a qualifié l’ère actuelle de “troisième guerre mondiale”, affirmant que le conflit global se déroulera très probablement au coup par coup, contrairement aux guerres mondiales précédentes, selon les médias du Vatican.

Le pape a encouragé les auditeurs à prier pour l’Ukraine et a demandé à la Vierge Marie d’intercéder et de soutenir “le choix quotidien de bonté, de justice et de solidarité avec ceux qui en ont besoin, générant l’espoir, la joie et la liberté intérieure dans vos cœurs”.