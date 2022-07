Pape François au Canada : Conseils de l’ASFC pour traverser la frontière

Avant la visite du pape François au Canada dimanche, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s’attend à une vague de voyageurs entrant au Canada et a publié un rappel de ce à quoi s’attendre. “L’ASFC travaille avec le gouvernement et les partenaires de l’industrie pour atténuer les longs temps d’attente à la frontière, mais il y a aussi des choses que les voyageurs peuvent faire pour faciliter le processus pour eux-mêmes et pour les autres voyageurs”, a déclaré l’agence dans un communiqué vendredi. Voici comment l’ASFC recommande aux voyageurs de se préparer pour leur visite : Vérifiez à l’avance les temps d’attente aux frontières. Il est conseillé à toute personne qui traverse la frontière par voie terrestre de le faire tôt le matin ou pendant les heures creuses.

Tous les voyageurs, y compris les résidents canadiens, doivent déclarer toutes leurs marchandises à l’ASFC.

Quel que soit leur statut vaccinal, tous les voyageurs doivent entrer leurs informations de vaccination sur l’application ArriveCAN jusqu’à 72 heures avant d’entrer au Canada, qu’ils voyagent par voie aérienne, terrestre ou maritime.

Les normes d’admission de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés doivent être respectées et les ressortissants étrangers doivent présenter les documents de voyage et d’immigration nécessaires.

Préparez tous vos papiers. Le reçu ArriveCAN, un passeport ou un autre document de voyage valide, une preuve de vaccination et une pièce d’identité pour chaque passager dans le véhicule doivent tous être disponibles pour être présentés à l’agent des services frontaliers. Le pape François devrait atterrir à Edmonton dimanche avant de se rendre à Québec mercredi et à Iqaluit vendredi. On s’attend à ce qu’il s’excuse pour le rôle de l’Église catholique romaine dans le système des pensionnats. Sa visite au Canada devrait durer six jours et il partira pour Rome vendredi. Pour plus d’informations sur la visite de la frontière canadienne, visitez le site Web de l’ASFC ou composez le 1-800-461-9999.

