Pape Benoît XVI : Les fidèles rendent hommage au Vatican

Dans le cas de Benedict, l’attente était d’une heure. Les foules autour de la basilique étaient plus importantes que la normale, mais étaient contenues près de la place principale. Selon le Vatican, entre 9 heures et 14 heures, quelque 40 000 personnes ont défilé.

“Maintenant, il est le pape d’hier”, a déclaré Gerard O’Connell, un correspondant du Vatican qui a couvert l’église pendant plus de trois décennies, et qui a écrit un compte rendu du conclave qui a élu François.

O’Connell a déclaré que Benoît XVI avait reçu un adieu émotionnel – mais c’était en 2013, lorsqu’il a abdiqué. Plus de 100 000 personnes se sont rassemblées pour son discours final, certaines en larmes, alors qu’il parlait d’aimer l’église et d’avoir “le courage de prendre des décisions difficiles et douloureuses”. Le lendemain, il a été emmené par hélicoptère à sa résidence d’été, Castel Gandolfo, qui n’est plus le pape.