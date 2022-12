Pape à Noël : Jésus était pauvre, alors ne soyez pas avide de pouvoir

CITÉ DU VATICAN (AP) – Rappelant la naissance de Jésus dans une étable, le pape François a réprimandé les « affamés » de richesse et de pouvoir aux dépens des personnes vulnérables, y compris les enfants, dans une homélie de la veille de Noël dénonçant la guerre, la pauvreté et le consumérisme avide.

Dans la splendeur de la basilique Saint-Pierre, François a présidé la messe du soir à laquelle ont assisté environ 7 000 fidèles, dont des touristes et des pèlerins, qui ont afflué vers l’église par une chaude soirée et ont pris place derrière des rangées de pontifes en robe blanche.

François a tiré des leçons de l’humilité des premières heures de la vie de Jésus dans une crèche.

“Pendant que les animaux se nourrissent dans leurs étables, les hommes et les femmes de notre monde, dans leur soif de richesse et de pouvoir, consomment jusqu’à leurs voisins, leurs frères et sœurs”, a déploré le pontife. « Combien de guerres avons-nous vues ! Et dans combien d’endroits, aujourd’hui encore, la dignité et la liberté humaines sont-elles méprisées !

“Comme toujours, les principales victimes de cette cupidité humaine sont les faibles et les vulnérables”, a déclaré Francis, qui n’a cité aucun conflit ou situation spécifique.

“Ce Noël aussi, comme dans le cas de Jésus, un monde avide d’argent, de pouvoir et de plaisir ne fait pas de place aux petits, aux tant d’enfants à naître, pauvres et oubliés”, a déclaré le pape en lisant son homélie d’une voix fatiguée et presque rauque. “Je pense surtout aux enfants dévorés par la guerre, la pauvreté et l’injustice.”

Pourtant, le pontife a exhorté les gens à prendre courage.

“Ne vous laissez pas envahir par la peur, la résignation ou le découragement.” Jésus couché dans une crèche montre où ” se trouvent les véritables richesses de la vie : non dans l’argent et le pouvoir, mais dans les relations et les personnes “.

Remarquant “tant de consumérisme qui a empaqueté le mystère” de Noël, François a dit qu’il y avait un danger que le sens de la journée soit oublié.

Mais, a-t-il dit, Noël attire l’attention sur “le problème de notre humanité – l’indifférence produite par la course avide à posséder et à consommer”.

« Jésus est né pauvre, a vécu pauvre et est mort pauvre », a déclaré François. “Il n’a pas tant parlé de la pauvreté qu’il l’a vécue, jusqu’au bout, pour notre bien.”

François a exhorté les gens à “ne pas laisser passer ce Noël sans faire quelque chose de bien”.

À la fin de la messe, le pape, poussé dans un fauteuil roulant par un assistant, descendit la basilique avec une statue grandeur nature de l’Enfant Jésus sur ses genoux et flanqué de plusieurs enfants portant des bouquets. La statue a ensuite été placée dans une mangeoire dans une scène de crèche de la basilique.

Francis, 86 ans, utilise un fauteuil roulant pour parcourir de longues distances en raison d’un ligament douloureux du genou et d’une canne pour les distances plus courtes.

Traditionnellement, les catholiques marquent la veille de Noël en assistant à la messe à minuit. Mais au fil des ans, l’heure de départ au Vatican s’est glissée plus tôt, reflétant la santé ou l’endurance des papes, puis la pandémie.

Il y a deux ans, le début de la messe du réveillon de Noël dans la basilique Saint-Pierre a été avancé à 19h30 pour permettre aux fidèles de rentrer chez eux avant un couvre-feu nocturne imposé par le gouvernement italien comme mesure de lutte contre la pandémie de COVID-19. Bien que pratiquement toutes les restrictions déclenchées par la pandémie aient depuis longtemps été levées en Italie, le Vatican a respecté l’heure de début précoce.

Pendant le service du samedi soir, une chorale a chanté des hymnes. Des grappes de poinsettias rouges en pot près de l’autel contrastaient avec les vêtements de couleur crème du pontife.

Dimanche, des dizaines de milliers de Romains, de touristes et de pèlerins étaient attendus sur la place Saint-Pierre pour entendre le pape François prononcer un discours sur les problèmes mondiaux et donner sa bénédiction. Le discours, connu en latin sous le nom de “Urbi et Orbi” (à la ville et au monde), est généralement l’occasion de passer en revue des crises telles que la guerre, la persécution et la faim, dans de nombreuses régions du globe.

Le journaliste d’Associated Press, Luigi Navarra, a contribué.

Frances D’emilio, Associated Press