Pape à l’occasion de l’anniversaire de l’explosion au Liban : la vérité ne peut jamais être cachée

“Je prie pour que chacun soit consolé par la foi et réconforté par la justice et la vérité qui ne peuvent jamais être cachées”, a-t-il déclaré.

La détonation du 4 août 2020 de nitrate d’ammonium dans le port a été l’une des plus grandes explosions non nucléaires au monde. Il a tué au moins 215 personnes, en a blessé plus de 6 000 et a envoyé des ondes de pression à travers la capitale. L’enquête sur la catastrophe est bloquée depuis des mois par le pouvoir politique libanais, qui a assuré qu’à ce jour personne n’a été tenu pour responsable. De nombreux Libanais blâment la corruption et la mauvaise gestion de longue date du gouvernement pour cette tragédie.