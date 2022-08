Pape à l’occasion de l’anniversaire de l’explosion au Liban : la vérité ne peut jamais être cachée

ROME (AP) – Le pape François a marqué le deuxième anniversaire de l’explosion du port du Liban en insistant mercredi sur le fait que la vérité et la justice “ne peuvent jamais être cachées”, dans une référence apparente à l’enquête bloquée sur la catastrophe.

Francis a fait ces commentaires à la fin de son audience générale hebdomadaire, la première après sa pause estivale d’un mois.

Rappelant le prochain anniversaire, François a dit qu’il priait pour les familles des victimes “de cet événement désastreux et pour le cher peuple libanais”.

“Je prie pour que chacun soit consolé par la foi et réconforté par la justice et la vérité qui ne peuvent jamais être cachées”, a-t-il déclaré.

La détonation du 4 août 2020 de nitrate d’ammonium dans le port a été l’une des plus grandes explosions non nucléaires au monde. Il a tué au moins 215 personnes, en a blessé plus de 6 000 et a envoyé des ondes de pression à travers la capitale. L’enquête sur la catastrophe est bloquée depuis des mois par le pouvoir politique libanais, qui a assuré qu’à ce jour personne n’a été tenu pour responsable. De nombreux Libanais blâment la corruption et la mauvaise gestion de longue date du gouvernement pour cette tragédie.

François a prié pour que le Liban renaisse et reste fidèle à sa “vocation de terre de paix et de pluralisme où différentes communautés religieuses peuvent vivre en fraternité”.

Francis, 85 ans, avait prévu de se rendre au Liban au printemps dernier, mais des ligaments du genou tendus l’ont forcé à reporter le voyage. Aucune nouvelle date n’a été fixée.

The Associated Press