Pape à Bahreïn : Le traitement des prisonniers est une mesure de la société

MANAMA, Bahreïn (AP) – Le pape François a conclu dimanche le tout premier voyage papal à Bahreïn en encourageant les prêtres et les religieuses à continuer de servir le petit troupeau catholique du royaume du Golfe. Il a spécifiquement mentionné ses prisonniers, affirmant que “la manière dont ces “plus petits” sont traités est une mesure de la dignité et de l’espoir d’une société”.

François a de nouveau soulevé le sort des prisonniers à Bahreïn lors de la dernière épreuve de son voyage de quatre jours. Des groupes de défense des droits de l’homme avaient exhorté François à profiter de sa visite à Bahreïn pour demander la fin de la peine capitale et défendre les prisonniers politiques, dont des centaines sont détenus depuis que Bahreïn a violemment écrasé les manifestations du printemps arabe de 2011 avec l’aide de l’Arabie saoudite voisine et des États-Unis. Émirats Arabes.

François a salué le ministère des prisons entrepris par certaines des religieuses carmélites catholiques de Bahreïn lors d’une réunion avec le clergé et les religieuses à l’église du Sacré-Cœur dans la capitale Manama. Sœur Rose Céline a dit à François que sa congrégation travaille spécifiquement avec les femmes détenues, leur offrant des conseils et une direction religieuse.

François l’a remerciée pour son ministère et a rappelé que chaque fois qu’il rencontre des détenus, il se pose la même question : « Pourquoi eux et pas moi ?

“S’occuper des prisonniers est bon pour tout le monde, en tant que communauté humaine, car la manière dont ces “moins” sont traités est une mesure de la dignité et de l’espoir d’une société”, a-t-il déclaré.

François a longtemps maintenu un ministère pénitentiaire, restant en contact avec les détenus argentins qu’il a connus alors qu’il était archevêque à Buenos Aires. Il visite fréquemment les prisons lors de ses voyages à l’étranger et a célébré les liturgies du jeudi saint avec des détenus de la région de Rome, mais aucune rencontre de ce type n’était prévue lors de son voyage à Bahreïn.

Le gouvernement de Bahreïn maintient qu’il respecte les droits de l’homme et la liberté d’expression, et que son système de justice pénale est conforme au droit international. Cependant, des groupes d’activistes ont critiqué à plusieurs reprises l’état des prisons et des prisonniers lors de la répression qui dure depuis des années contre la dissidence sur l’île.

Selon l’Institut bahreïni pour les droits et la démocratie, Bahreïn a mis fin en 2017 à un moratoire de facto sur la peine de mort et a depuis exécuté six prisonniers. Le groupe et Human Rights Watch ont documenté une “augmentation spectaculaire” du nombre de condamnations à mort prononcées depuis 2011, avec 26 personnes actuellement dans le couloir de la mort, dont la moitié pour activités politiques.

À son arrivée à Bahreïn jeudi, François a appelé les autorités à s’abstenir de recourir à la peine de mort et à veiller à ce que les droits humains fondamentaux soient garantis à tous les citoyens. Le gouvernement a déclaré à l’Associated Press que le pays avait une “politique de tolérance zéro à l’égard de la discrimination, de la persécution ou de la promotion de la division fondée sur l’ethnicité, la culture ou la foi”. Pourtant, la répression a largement ciblé la majorité chiite de l’île et ceux qui appellent à des réformes gouvernementales.

Nicole Winfield, l’Associated Press