Papaya King, un pionnier des hot-dogs dans l’Upper East Side, fait face à une fin possible

Le fondateur de Papaya King, Gus Poulos, un immigrant grec, a commencé dans les années 1930 avec un stand de jus de Brooklyn appelé Hawaiian Tropical Drinks. Lors de vacances en Floride, il avait goûté pour la première fois des jus de fruits tropicaux et avait entrepris de les présenter aux gens du nord.

À la fin des années 1940, il ouvre Papaya King dans l’Upper East Side et, quelques années plus tard, ajoute des hot-dogs, officialisant le mariage des saucisses de Francfort et des jus de fruits qui deviendra un incontournable de New York. Lui et l’ami propriétaire du fournisseur de hot-dogs de Papaya King, Marathon Enterprises, ont créé une recette exclusive pour le restaurant.