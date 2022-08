Papa utilise une laisse pour emmener ses quintuplés de 5 ans ; Internet divisé

Beaucoup de gens emmènent leurs animaux de compagnie pour des promenades nocturnes. Pour s’assurer qu’ils ne s’enfuient pas et ne se perdent pas, les propriétaires d’animaux attachent une laisse ou un harnais autour d’eux. Mais avez-vous déjà vu ou entendu des enfants porter le même type de laisse lors d’une promenade avec leurs parents ? Un papa, des États-Unis, a récemment été vu en train d’utiliser une laisse pour promener ses quintuplés de 5 ans.

Jordan Driskell, un homme de 31 ans du Kentucky, aux États-Unis, est père de cinq enfants : Joey, Dakota, Hollen, Asher et Gavin. Il a partagé quelques vidéos sur les réseaux sociaux qui montraient ses enfants attachés ensemble pendant qu’ils marchaient. La vidéo est devenue virale et a gagné plus d’un million de vues sur Instagram à travers différentes pages. Cette vidéo a déclenché des réactions de la part des internautes, alors que certains l’ont critiqué pour cela, d’autres ont manifesté leur soutien.

L’un des utilisateurs a commenté: «Famille de 5, 3 enfants, 12, 13 et 15 ans. La plus jeune de ma sœur a été attrapée dans la rue à Bangkok. Heureusement, mon frère a crié assez vite pour que nous la sauvions. C’était quand même presque une perte sur 100 mètres. Quiconque dit des choses négatives sur les laisses pour enfants n’a aucune idée de la dangerosité du monde. De plus, les enfants sont libres de sauter, de se tortiller, de danser et de balancer leurs bras et ignorent souvent la laisse.

Un autre est venu en soutien et a dit: “La sécurité d’abord, ce papa, je te soutiens.” Un autre a déclaré : « L’utilisation d’un harnais pour enfant est une décision de sécurité fantastique ! J’ai dû en utiliser un pour mon fils errant quand il était tout petit.

“Ces enfants sont bien trop vieux pour être promenés en laisse comme un putain de chien”, a déclaré un troisième utilisateur des médias sociaux.

Un autre critique a écrit : « Ce ne sont pas des chiens. Que diriez-vous de leur apprendre quoi faire ? »

Pendant ce temps, Jordan aurait déclaré qu’il ne l’avait fait que pour assurer la sécurité de ses enfants tout en les laissant s’amuser et être sans stress.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici