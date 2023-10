Papa tué après la chute de 20 rochers à travers le pare-brise d’une voiture | Nouvelles du monde

Le père est décédé après que la voiture qu’il conduisait a été heurtée par la chute d’un rocher (Photo : Solarpix.com) Un père de deux enfants a été tué par la chute d’un rocher alors qu’il roulait sur une route de montagne avec son partenaire et son enfant. L’homme de 48 ans est mort sur le coup lorsque la pierre – qui pesait environ 20 pierres – s’est détachée et s’est écrasée à travers le pare-brise de la voiture en Espagne, lui frappant la tête. Sa compagne et son enfant n’ont pas été blessés, mais ont été transportés à l’hôpital après avoir subi des crises de panique. La famille espagnole roulait sur une route proche d’un village appelé Trescares dans les Asturies, dans le nord du pays, peu avant 14 heures samedi. On pense qu’ils étaient en vacances dans la région. Un porte-parole d’un centre régional de coordination des interventions d’urgence géré par le gouvernement a déclaré : « Un homme est mort après qu’une pierre est tombée sur le dessus de la voiture qu’il conduisait sur la route AS-114, près de Trescares.



La compagne et l’enfant de l’homme, qui se trouvaient également dans la voiture, ont survécu (Photo : Solarpix.com) « L’alerte a été reçue samedi à 13h56. « Les pompiers ont été mobilisés ainsi qu’une ambulance aérienne qui n’a finalement pas été nécessaire. « Les services de santé d’urgence ont confirmé que la victime était décédée à leur arrivée sur les lieux. Plus: Tendance

« Les deux personnes qui l’accompagnaient, une femme et un mineur, ont été transportées à l’hôpital par mesure de précaution. « Les pompiers ont récupéré le corps coincé du conducteur après avoir percé le toit de la voiture et retiré la roche. » Les agents de la Garde civile enquêtent. Les funérailles de l’homme doivent avoir lieu cet après-midi dans sa ville natale de Tomelloso, à deux heures de route au sud de Madrid. On pense que la famille était en vacances dans la région (Photo : Solarpix.com) En janvier un Un homme a failli se faire écraser par la chute d’un rocher à Malibu, aux États-Unis, lorsqu’un appel téléphonique de sa petite amie l’a sauvé. Mauricio Henao était assis dans sa Honda garée devant sa maison le long de la Pacific Coast Highway, quelques instants avant que l’énorme rocher – d’environ 4 pieds de long – ne heurte sa voiture. Sa compagne l’avait appelé pour lui demander de récupérer un sac qu’elle avait laissé chez lui, alors il a sauté et a couru à l’intérieur avant d’entendre un grondement, puis un fracas. Il est sorti et a vu la voiture complètement détruite, avec le toit effondré sous la force du rocher. S’exprimant ensuite, il a déclaré: «Je suis assez secoué. Honnêtement, je ne pense pas que je me garerai encore ici après ça. Je suis un peu traumatisé par toute cette épreuve. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

