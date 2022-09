Papa teste l’eau pour ses enfants avant qu’une menace terrifiante ne surgisse de la mer – pouvez-vous le voir ?

C’est le moment choquant où un père s’est approché d’une menace mortelle alors qu’il testait si la mer était sûre pour que ses enfants puissent se baigner.

BJ et sa femme Janelle étaient sur une plage en Australie avec leurs deux enfants lorsqu’il a soudainement aperçu un énorme requin tigre qui rôdait près du rivage.

On peut voir le père tester l’eau alors que quelque chose se cache à proximité Crédit : Instagram/@gettinglostisbeingfound

BJ et sa femme Janelle voyagent en Australie avec leurs deux enfants Crédit : Instagram/@gettinglostisbeingfound

Dans des images partagées sur leur chaîne YouTube, le père peut être vu marchant jusqu’au bord de l’eau à Shark Bay.

Il enfonce son pied dans la mer et la secoue, faisant onduler l’eau.

Mais en quelques instants, une forme sombre semble se déplacer à quelques mètres de lui.

Le couple s’est alors rendu compte qu’il avait affaire à un requin tigre qui rôdait près du rivage.

BJ et Janelle – qui parcourent le pays à plein temps depuis mai 2021 avec leurs enfants et le documentent sur leur page Instragam @gettinglostisbeingfound – ont décidé de ne pas laisser leurs enfants jouer dans la mer.

La mère a dit à FEMAIL: “Nous allions nager et avons repéré une palme, alors mon mari a éclaboussé un peu pour voir s’il était agressif et il est venu droit sur lui.

“Nous avons décidé de ne pas nager avec les enfants là-bas.”

Beaucoup ont été surpris de voir à quel point il était difficile de voir la bête, malgré l’eau cristalline.

Le requin tigre rôdait près du rivage Crédit : Instagram/@gettinglostisbeingfound

Un adepte a déclaré: “Malgré l’eau claire, il était difficile de voir jusqu’à ce qu’il touche l’eau très peu profonde.”

Un autre a ajouté: “Lol. J’étais prêt à rire du fait que les gens étaient trop paranoïaques, mais ensuite, c’est apparu. D’accord, juste.”

Les requins tigres peuvent mesurer jusqu’à 25 pieds de long et peser jusqu’à 1 400 livres et seraient responsables de plus d’attaques contre les humains que n’importe quelle espèce à l’exception des grands blancs.

En mars, un touriste a été tué par un requin tigre de 8 pieds lors de la toute première attaque mortelle sur une île des Caraïbes.

En janvier, une vidéo montrait des nageurs courant pour sauver leur vie si l’eau alors qu’un requin tigre s’approchait d’une plage à Perth, en Australie occidentale.

Au moins six personnes sont mortes dans plus de 40 attaques de requins dans le monde jusqu’à présent en 2022.

En juillet, deux sauveteurs et un nageur ont été mutilés lors d’attaques distinctes sur des plages populaires de Fire Island à New York.