Papa surprend son tout-petit avec un ascenseur Playhouse et la réaction est pure joie

Une vidéo touchante d’un père surprenant son bébé avec une maison de jeu faite à la main a fait fondre plusieurs cœurs sur Internet. La meilleure partie de la maison de jeu surprise est qu’elle se compose d’un ascenseur. Le bébé dans la vidéo partage un sourire contagieux tout en faisant un tour rapide dans l’ascenseur et sa précieuse réaction a laissé Internet dans une extrême admiration. L’utilisateur de Twitter Danny Deraney a partagé la vidéo virale en question. “Ce papa a construit pour son fils une maison de jeu avec un ascenseur et la réaction du bébé est une pure joie”, a écrit Deraney en partageant le clip. La vidéo commence avec le petit garçon qui se précipite vers l’ascenseur.

Le garçon applaudit et rit d’excitation alors qu’il entre dans l’ascenseur quand on lui demande de fermer le loquet. Il comprend la tâche mais est incapable de mettre le loquet lui-même et c’est alors que le papa intervient pour assurer la sécurité du bébé. Une fois que tout est en place, le papa tire une corde reliée à l’ascenseur qui se soulève tout seul jusqu’en haut. Le bébé est alors invité à « se tenir fermement » pendant le trajet en ascenseur. Si la vidéo est quelque chose à dire, il semble que le petit munchkin ait adoré la maison surprise. Regardez la vidéo ci-dessous :

Ce papa a construit pour son fils une maison de jeu avec un ascenseur et la réaction du bébé est une pure joie. 🎥 Imgur/Tourmaline pic.twitter.com/zTlWxKf7fc – Danny Deraney (@DannyDeraney) 22 septembre 2022

La vidéo qui a été mise en ligne le jeudi 22 septembre a été visionnée plus de 4,4 millions de fois en deux jours. Un barrage d’utilisateurs a répondu au clip pour saluer les efforts des parents. Un utilisateur a écrit : “Regardez ce que les parents font pour faire sourire leur enfant… regardez quand vous grandissez, souvenez-vous de ceci à propos de vos parents.”

Regardez ce que les parents font pour faire sourire leur enfant….regardez 🤗🤗😇 quand vous grandissez, souvenez-vous de ceci à propos de vos parents. — Dr Poornima 🇮🇳🚩 (@PoornimaNimo) 23 septembre 2022

Un autre a plaisanté sur la façon dont le bébé va maintenant faire une crise de colère pour être dans l’ascenseur à chaque fois, “Attendez qu’il veuille faire ça toute la journée et vous tirez la corde 96e fois et il est toujours aussi excité que si c’était sa première fois”

Attendez qu’il veuille faire ça toute la journée et que vous tirez la corde 96ème fois 😅😅 et il est toujours aussi excité que si c’était sa première fois 😅😅 – Ayobami (@surelyagain2) 23 septembre 2022

Un autre a commenté: “Papa va vraiment faire de l’exercice pour le haut du corps jusqu’à ce qu’il trouve un moyen d’automatiser cet ascenseur.”

Papa va vraiment faire travailler le haut du corps jusqu’à ce qu’il trouve un moyen d’automatiser cet ascenseur. – Scott L (@The1wiggin) 22 septembre 2022

Pendant ce temps, un internaute a trouvé le clip extrêmement chaleureux : « Il n’y a pas de meilleur son au monde que le rire d’un bébé ! Je me fiche de qui vous êtes, ça réchauffe le cœur !

Il n’y a pas de meilleur son au monde que le rire d’un bébé ! Je me fiche de qui vous êtes, ça fait chaud au coeur ! 🥰 – Kathy (@TheRidler1107) 23 septembre 2022

L’identité du père et du bébé viral reste encore incertaine.

