Un papa a simulé sa propre mort pour donner une leçon à sa famille avant de se rendre à ses funérailles en hélicoptère.

David Baerten, 45 ans, a décidé de prendre des mesures drastiques pour rappeler à ses proches oublieux de chérir leur temps avec lui.

David Baerten, 45 ans (à gauche) a simulé sa propre mort pour donner une leçon à sa famille

Il a fait une entrée dramatique dans ses funérailles via un hélicoptère Crédit : el.tiktokeur2

Des personnes en deuil stupéfaites se sont précipitées vers lui alors qu’il descendait de l’hélicoptère Crédit : el.tiktokeur2

Il a comploté sa farce élaborée avec sa femme et ses enfants, qui l’ont aidé à réussir, pour savoir lequel de ses proches s’en soucierait.

Le créateur de TikTok, connu sous le nom de Ragnar le Fou, a ensuite contraint l’une de ses filles à annoncer son canular de mort sur les réseaux sociaux.

Elle a partagé un hommage convaincant pour rendre la ruse plus plausible, qui a réussi à duper les amis et la famille.

Il disait: « Repose en paix papa. Je n’arrêterai jamais de penser à toi.

« Pourquoi la vie est-elle si injuste ? Pourquoi toi ? Tu allais être grand-père, et tu avais encore toute la vie devant toi.

« Je t’aime ! Nous t’aimons ! Nous ne t’oublierons jamais. »

David a ensuite organisé un faux enterrement pour lui-même le week-end dernier à Liège, en Belgique, invitant une foule de personnes en deuil à l’honorer.

Mais alors que des dizaines de ses proches vêtus de noir se rassemblaient pour dire au revoir, le farceur a fait une entrée choquante du ciel.

Au lieu d’éclater d’un corbillard, il a plongé dans la cérémonie en hélicoptère aux côtés d’une équipe de tournage pour capturer la réaction.

« Bravo à vous tous, bienvenue à mes funérailles », a déclaré David, selon le Times.

Sa famille stupéfaite a été vue se précipitant vers lui et l’embrassant, tandis que d’autres semblaient visiblement confus par la cascade.

Mais la farce « pitoyable » n’a pas été bien accueillie par les 162 000 abonnés de David, qui ont qualifié son canular de mort de « cruel ».

Le père a été contraint de s’expliquer après avoir reçu un énorme contrecoup en ligne et a révélé qu’il voulait donner à sa famille une leçon sur le fait de rester en contact.

Il a déclaré: « Ce que je vois dans ma famille me fait souvent mal. Je ne suis jamais invité à quoi que ce soit. Personne ne me voit. Nous nous sommes tous éloignés. Je me sentais inapprécié.

« C’est pourquoi j’ai voulu leur donner une leçon de vie, et leur montrer qu’il ne faut pas attendre que quelqu’un soit mort pour les rencontrer. »

David n’a pas encore publié la vidéo complète de lui faisant sa grande entrée dans l’hélicoptère.

Un autre utilisateur de TikTok qui assistait aux funérailles a partagé des images de son atterrissage dans un champ.

L’un des amis proches du père, Thomas Faut, a posté un clip de lui étreignant son copain à côté de la légende : « Tu nous as. »

Il a dit à propos de la réunion loufoque: « Je jure que je pleurais et puis j’ai eu le choc mon pote, nous t’aimons beaucoup. »

Mais David n’a pas été trop impressionné par le taux de participation – car il s’est plaint que « seule la moitié de ma famille est venue aux funérailles ».

« Cela prouve qui se soucie vraiment de moi », a-t-il déclaré. « Ceux qui ne sont pas venus m’ont contacté pour me rencontrer. Donc, d’une certaine manière, j’ai gagné. »

Ses fausses funérailles ont reçu une réaction mitigée en ligne, certains de ses fans proclamant que c’était une leçon précieuse pour ses proches.

Mais d’autres n’ont pas été trop impressionnés par sa tromperie et ont dit que la farce était de mauvais goût.

Nous avons déjà raconté comment un type dingue a simulé sa propre mort pour voir qui viendrait à ses funérailles – mais a été moins qu’impressionné par le résultat.

Baltazar Lemos, 60 ans, de Curitiba, au Brésil, a décidé de mettre ses amitiés à l’épreuve avec la farce ultime.

Mais malheureusement, son stratagème a incroyablement mal tourné lorsque ses proches sont devenus furieux contre le faux complot de mort.

Le père a été vu en train d’étreindre ses amis et sa famille choqués Crédit : el.tiktokeur2