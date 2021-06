Papa s’habille en costume Crash Dummy pour le premier trajet de sa fille, une vidéo virale laisse Internet ricaner

Certains pères sont très friands de blagues « papas » et de farces à leurs enfants, souvent au grand dam de ces derniers. Un de ces exemples hilarants a laissé Internet s’esclaffer après que la vidéo d’utilisateurs mettant en vedette une femme prête à emmener son père lors de son premier trajet en voiture soit devenue virale. Les choses, cependant, ont pris une tournure hilarante après que le père se soit présenté vêtu d’une combinaison factice de crash test. Lorsque le père entre dans la voiture avec une combinaison factice de crash test, dans ce cas, la fille visiblement agacée et choquée regarde son père pendant un certain temps et ajoute: « Tu joues trop ».

Partageant la vidéo sur Twitter, l’ancien basketteur américain, Rex Chapman, a écrit : « C’est la première fois que je conduis avec papa et il s’est déguisé en mannequin de crash-test. Je ne peux pas m’arrêter de rire… » Le message de M. Chapman a été vu plus de 1,1 million de fois en moins de 24 heures et a également été largement partagé. Il a recueilli plus de 50 000 likes depuis sa publication.

Les utilisateurs de Twitter ont adoré la farce du père et de la fille et certains des utilisateurs ont même décrit le père comme une « légende ».

Beaucoup d’autres ont réagi à la vidéo.

Un téléspectateur a même déclaré que la vidéo virale de la fille et du père était « inestimable »

Un autre utilisateur Harlan Coben qui est un écrivain de romans policiers et de thrillers qui a été un peu déçu après avoir regardé la vidéo où il n’a pas inventé la blague en premier.

Un autre utilisateur qui est un entrepreneur et auteur Johan espère que Bryant a déclaré: «Je ressens cela lorsque certains membres de la famille – des cousins ​​dont je n’ai pas entendu parler depuis des années – se présentent pour un« prêt rapide et à court terme », puis ajoutent « don ». ne vous inquiétez pas, je vous le rendrai tout de suite ..’ »

D’accord. Toooooooooo. Drôle. C’est ce que je ressens lorsque certains membres de la famille – des cousins ​​dont je n’ai pas entendu parler depuis des ANNÉES – se présentent pour un «prêt rapide à court terme» et le. ajouter ‘ne vous inquiétez pas, je vous le ferai parvenir tout de suite..’ 😳😳😳😂😂😂 https://t.co/BXUD59BNZQ – John Hope Bryant (@johnhopebryant) 31 mai 2021

Tous les parents qui ont appris à conduire à leur enfant se demandent : « Pourquoi n’y ai-je pas pensé ?!! » Trop drôle. https://t.co/MGlxb6UcZB – Michael Rowland (@mjrowland68) 31 mai 2021

Certains Twiterrati ont ressenti de la sympathie envers le père et la fille, mais plus tard, il a révélé que la vidéo était hilarante et bien scénarisée. Les utilisateurs de Twitter ont également déterré des bêtisiers du clip qui étaient tout aussi drôles.

Que ce soit hilarant ou sympathique, le papa était très créatif et ingénieux.

