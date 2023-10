« Papa serait ravi » : le fils de Steve Irwin élève une tortue rare nommée d’après la défunte star de la télévision | Nouvelles du monde

Robert Irwin, le fils du regretté défenseur de l’environnement Steve Irwin, a célébré l’élevage d’une tortue rare qui porte le nom de son père.

Steve, également connu sous le nom de Crocodile Hunter, était un gardien de zoo australien et une personnalité médiatique connu pour ses émissions de télévision basées sur la nature et son slogan « Crikey » lors de ses rencontres rapprochées.

Il est décédé en 2006 après avoir été poignardé 100 fois par une raie en quelques secondes seulement.

Ses enfants Robert, 19 ans, et Bindi, 25 ans, perpétuent son héritage d’amoureux des animaux.

Robert a partagé sur les réseaux sociaux des images de la toute première Elseya Irwini, ou tortue d’Irwin, éclos dans un établissement zoologique n’importe où dans le monde.

« C’est l’un des moments forts de toute ma vie, l’un des moments les plus spéciaux de l’histoire du zoo d’Australie », a-t-il déclaré.

« Cette espèce est une tortue que papa a découverte à l’origine dans la nature et pour la première fois, nous avons un petit bébé. »

Il devint ému en pensant à ce que son père ferait du nouveau-né.

« C’est tellement surréaliste. Toutes les histoires de papa sur leur beauté », dit-il en s’interrompant.

« Papa serait ravi de ça », dit-il, ajoutant : « Nous l’avons fait. »

La tortue d’Irwin est originaire d’Australie et a été découverte pour la première fois par Steve et son père Bob Irwin lors d’un voyage de capture de crocodiles sur la rivière Burdekin en 1990.

La tortue est menacée en raison de la construction du barrage de Burdekin, qui a provoqué une baisse de la qualité de l’eau de la rivière et rendu plus difficile la survie et la reproduction de l’espèce.