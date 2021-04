Un acheteur BORED a terminé une mission de six ans pour se garer dans les 211 baies à l’extérieur de son supermarché local.

Gareth Wild, 39 ans, a commencé son projet en 2015 pour rendre la visite hebdomadaire à Sainsbury’s plus intéressante.

Il a consulté des cartes, tracé soigneusement et mis en place une feuille de calcul pour suivre ses progrès. Maintenant, le père de deux enfants a laissé sa voiture dans chaque espace à l’extérieur du magasin.

Gareth a déclaré que les baies populaires B7 et B8 se sont révélées les plus insaisissables. Mais il a ajouté: «Je suis donc descendu un soir pour des collations assez tard et j’ai réussi à attraper B8. . . ooh, ça a été un moment de ma vie.

Le directeur de production a commencé par tracer les 211 baies du magasin de Bromley, dans le sud de Londres.

Il a exclu les espaces pour handicapés et motos – mais a inclus ceux pour les parents et les bébés.

Gareth a déclaré: « Je me suis dit: ‘Wow, je pourrais probablement me garer dans chacun de ces espaces avec suffisamment de temps’, et le temps est de votre côté lorsque vous faites la boutique hebdomadaire. »

Cependant, plutôt que d’opter pour une approche dispersée, il a regroupé les espaces en zones.

Il a expliqué: «Je voulais y entrer assez clairement, car lorsque vous faites quelque chose d’aussi stupide, il est important d’être minutieux.»

Au fil des ans, il a réalisé quels espaces étaient les plus populaires et les plus difficiles à accrocher.

Parfois, avec ses enfants, âgés de deux et quatre ans, à bout de patience alors qu’il attendait une baie en particulier, il devait abandonner et se garer partout où il le pouvait.

Mais il a évité la tentation de faire des courses spéciales pour compléter sa quête, ne visitant que le magasin hebdomadaire et des voyages de recharge occasionnels.

Et a-t-il fait passer la dernière collation juste au sac B8? «Je ne le dirai jamais», jura-t-il.

Mais Gareth a ajouté: «Il est long de faire quoi que ce soit, sans parler de quelque chose d’aussi trivial que cela.

«J’ai parcouru trois voitures pendant cette période.

«Je trouve du plaisir dans les petites choses banales de la vie.»