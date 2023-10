Papa s’effondre alors qu’il regarde sa fille kidnappée par le Hamas implorer la vie | Monde | Nouvelles

Yaacov Argamani était inconsolable après avoir vu une vidéo de sa fille Noa, 25 ans, forcée de monter à l’arrière d’une moto par des militants palestiniens. On entend Noa crier « Ne me tue pas ! Non, non, non’ alors qu’elle tend désespérément les bras pour atteindre son petit ami Avi Nathan qui était entre les griffes des assaillants. Avi a été emmené sous la menace d’une arme tandis que Noa a été conduit sur un chemin de terre. Hier soir, le sort du couple restait inconnu.

Sanglotant de manière incontrôlable, M. Argamani a déclaré : « J’ai toujours été très protecteur, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas la protéger. «Toute ma vie, depuis sa naissance, j’ai essayé de la protéger et de la serrer dans mes bras, de la soutenir et de l’aimer. J’aimerais pouvoir, dans ce moment difficile, au moins l’encourager ou lui dire quelque chose. Il a raconté qu’il avait désespérément tenté de contacter sa fille, mais qu’elle ne répondait pas à son téléphone et qu’il était allé la chercher dans les hôpitaux du sud d’Israël. M. Argamani a déclaré : « Quand je suis arrivé sur place, quelqu’un m’a parlé de la vidéo d’elle sur la moto, mais j’espérais que ce n’était pas vrai.

«Puis quelqu’un m’a montré la vidéo et j’ai vu Noa. Elle avait tellement peur. Elle était pétrifiée, elle pleurait, je ne pouvais pas la regarder. Cela survient alors que des informations font état d’un « massacre » lors du « festival de la paix » dans le désert, où des centaines de fêtards s’étaient rassemblés pour une célébration toute la nuit à la fin de la fête religieuse de Souccot. À l’aube, des militants armés en parapente ont surgi du ciel avant d’ouvrir le feu sur les festivaliers lors de la fête en plein air près du kibboutz Urim, proche de la frontière avec Gaza. Des témoins oculaires ont raconté comment les fêtards ont fui pour sauver leur vie alors que des hommes armés tiraient des balles sur la foule au cours de leur tuerie meurtrière. Des images écoeurantes ont ensuite été diffusées montrant le corps à moitié nu d’une fêtarde défilé dans une camionnette dans les rues de Gaza pendant que les passants lui crachaient dessus. Le Hamas avait affirmé que le corps était celui d’une femme soldat israélienne, mais la victime a ensuite été identifiée comme étant la touriste allemande Shani Louk, 30 ans.

Sa mère, Ricarda, désemparée, a lancé un appel désespéré à l’information après avoir reconnu sa fille dans la vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux et la montrant entourée de combattants armés et de civils en liesse criant « Allahu Akbar ».

Elle a déclaré : « On nous a envoyé une vidéo dans laquelle je pouvais clairement voir notre fille inconsciente dans la voiture avec les Palestiniens et eux conduisant dans la bande de Gaza.

«Je vous demande de nous envoyer toute aide ou nouvelle. Merci beaucoup. »

Son cousin Tom Weintraub Louk a déclaré que la famille avait reconnu Shani grâce à son tatouage distinctif sur la jambe et à ses cheveux dreadlocks.

Il a déclaré : « Nous avons une sorte d’espoir mais nous n’avons rien entendu. C’est définitivement Shani. Elle était à un festival de musique pour la paix. C’est un cauchemar pour notre famille. La festivalière Gili Yoskovich a raconté comment elle a vu des gens « mourir tout autour d’elle » alors qu’elle se cachait sous un arbre pendant trois heures. Mme Yoskovich a raconté comment elle avait tenté de s’enfuir à bord de sa voiture, mais avait été contrainte d’abandonner le véhicule après avoir essuyé des tirs. La jeune mère a déclaré : « Ils étaient partout avec des armes automatiques. Ils étaient juste tout autour de moi. « Ils allaient arbre par arbre et tiraient. Partout. Des deux côtés. J’ai vu des gens mourir partout. J’étais très silencieux. Je n’ai pas pleuré, je n’ai rien fait. «Je disais ‘OK, je vais mourir. C’est bon, respire, ferme les yeux », parce que ça tirait partout, c’était très très proche de moi.

«Puis j’ai entendu les terroristes ouvrir une grande camionnette… et récupérer d’autres armes dans cette voiture. Ils sont restés sur place pendant trois heures. Il n’y avait personne, personne.

« J’étais sûr que l’armée viendrait, j’entendais des hélicoptères, j’étais sûr que l’armée descendrait avec des hélicoptères et des cordes et descendrait dans ce champ et nous sauverait. Mais personne n’était là. Juste tous ces terroristes. «Je suis resté allongé là pendant trois heures. Je pensais juste à mes enfants, à mon ami, à tout et je disais que ce n’était pas le moment de mourir. Mme Yoskovich a raconté comment elle a finalement émergé de sa cachette après avoir entendu des gens parler en hébreu et comment elle a été secourue par des soldats israéliens. Elle a déclaré que des militants rôdaient toujours sur les lieux à la recherche de cibles lorsqu’elle a été mise en sécurité. Elle a déclaré : « J’ai été la première à sortir du terrain. Il a fallu aux autres deux ou trois heures de plus pour sortir et tout le long du chemin, des gens mouraient – ​​tout au long de la route, des jeunes.

«Beaucoup de gens mouraient sur la route. « Ceux qui essayaient de s’enfuir tiraient des deux côtés. Le mieux était donc de se cacher. Mirit et Ilan Regev ont déclaré à la télévision israélienne qu’ils avaient passé les dernières 24 heures à rechercher leurs deux enfants, Itai et Maya, qui avaient assisté à l’événement. M. Regev a déclaré : « Nous savons qu’Itai a été kidnappée mais nous ne savons pas où se trouve Maya, elle est toujours portée disparue.

« Notre crainte est qu’on lui ait tiré dessus. Nous étions au téléphone avec elle lorsque cela s’est produit et elle nous a dit qu’ils tiraient – puis le téléphone s’est coupé. » Le couple a déclaré avoir appris que leur fils avait été emmené après avoir reçu un clip vidéo montrant un groupe de jeunes hommes, les mains liées derrière le dos, détenus dans une pièce sombre. Ils ont reconnu son visage parmi ceux des autres détenus. Alors que l’invasion sans précédent était lancée, des vidéos sont apparues montrant des habitants terrifiés se cachant dans leurs maisons tandis que des hommes armés rôdaient dans les rues autour d’eux. Les responsables israéliens ont parlé d’« enfants ». des femmes, des personnes âgées et des handicapés » figuraient parmi les centaines d’otages capturés après l’invasion coordonnée par voie aérienne, terrestre et maritime. Adva Adar a déclaré que sa grand-mère, Yaffa, 85 ans, faisait partie des personnes arrêtées après que sa maison ait été cambriolée et incendiée par des militants.

Elle a déclaré avoir découvert que sa grand-mère avait été kidnappée après avoir vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Mme Adar a déclaré que sa grand-mère faisait partie d’un certain nombre de personnes âgées emmenées du kibboutz Nahal Oz, où elle vivait depuis des décennies.