Une petite fille de neuf mois et son père sont morts dans un meurtre-suicide dans un lieu touristique australien populaire après avoir plongé de 118 pieds jusqu’à la mort, ont confirmé les flics.

Tragic tot Kobi Shepherdson a été tué après que son père a sauté du célèbre barrage de Whispering Wall avec elle emmitouflée dans un porte-enfant.

Kobi Sheperdson est décédée lorsque son père a plongé du mur de 118 pieds Whispering Crédit: SA POLICE

Un membre du public a vu l’homme et la petite fille traverser le mur du barrage et tomber au sol Crédit: Alamy

Des flics et des ambulanciers se sont précipités sur les lieux du réservoir de Barossa en Australie-Méridionale Crédit: 9News.com

Des flics et des ambulanciers se sont précipités sur les lieux à Williamstown mercredi après-midi après qu’un membre du public ait vu le couple traverser le mur du barrage et tomber au sol.

Les flics ont déclaré qu’ils ne recherchaient personne en lien avec leur mort au réservoir de Barossa.

Bien qu’une identification officielle n’ait pas encore été effectuée, la police a confirmé que les victimes seraient Henry Shepherdson, 38 ans, et sa fille Kobi.

Dans un hommage déchirant, la mère de Kobi a publié des photos de sa petite fille aux flics, tout en demandant de l’intimité en cette «période triste et tragique».

Lorsque les services d’urgence sont arrivés, ils ont trouvé l’homme déjà mort et le bébé insensible.

Malgré les efforts des témoins et des ambulanciers paramédicaux plus tard, Kobi a été déclaré mort sur les lieux.

Les premières enquêtes ont révélé des antécédents de violence domestique entre M. Shepherdson et la mère de Kobi, a déclaré le commissaire adjoint Ian Parrott aux médias locaux.

«Chaque relation est une chose complexe, en particulier lorsqu’il y a aussi de la violence domestique dans la relation», a-t-il déclaré aux journalistes jeudi.

«Et bien que je ne sois pas libre de discuter des spécificités de cette situation particulière, cela fera certainement partie de notre enquête sur ce qui se passait dans la relation et évidemment, ce qui a été fait avant cet incident particulier.

« (Mais) nous avons un beau visage, qui pourrait probablement être le visage de la violence domestique à l’avenir. »

Le commissaire adjoint Perrott a déclaré que personne d’autre n’était recherché pour les décès et que bien que M. Shepherdson ait eu un accès légal à sa fille, des procédures judiciaires étaient en place.

«Le bébé n’a pas été emmené… mais la mère a certainement contacté Triple-0- aussi», a-t-il dit.

«Je crois comprendre qu’il y a eu un laps de temps très court entre le public nous informant de l’incident et la prise de contact par la mère de Kobi.»

La police SA a déclaré qu’elle soutenait les personnes touchées par cet incident, y compris les témoins, y compris d’autres enfants, qui se trouvaient sur les lieux.

«Nous avons contacté des témoins… Nous devons non seulement nous occuper des familles directement impliquées, mais aussi des personnes qui sont des témoins», a déclaré le commissaire adjoint Parrott.

«De toute évidence, il s’agit d’un ensemble de circonstances extrêmement pénibles et émotionnelles, non seulement pour la famille et les amis de Kobi, ainsi que pour la mère de Henry et Kobi, mais pour les personnes qui étaient des témoins qui ont essayé d’aider Kobi sur les lieux.

«Les services d’urgence qui ont réagi à cette terrible tragédie et la famille élargie, les amis et les proches.

«Les familles des deux défunts ont demandé leur intimité.»

Des détectives de Barossa CIB et de la division des crimes majeurs, ainsi que des enquêteurs légistes sur les lieux du crime, enquêtent sur l’incident tragique.

« A ce stade, personne d’autre n’est recherché pour les morts », ont déclaré les flics.

« La police préparera un rapport pour le coroner d’État. »

Le «mur de murmure» est le mur de soutènement de 36 mètres du réservoir de Barossa, situé juste à l’extérieur de Williamstown, au nord d’Adélaïde, selon son site Web.

Il est devenu une attraction touristique ces dernières années pour transporter le son d’un côté à l’autre.

«Ce qui attire les visiteurs vers le mur de Whispering, ce sont ses effets acoustiques uniques – les mots chuchotés d’un côté peuvent être clairement entendus de l’autre, à plus de 100 mètres», explique Barossa Australia.

«Les enfants en particulier adorent visiter le mur et tester ses capacités.

« Construit entre 1899 et 1903, le barrage a été un exploit d’ingénierie révolutionnaire pour son époque. Et a attiré l’attention du monde entier, faisant même son chemin dans les pages de la revue Scientific American. »