Papa révèle un moment terrifiant qu’un voleur a volé une voiture et a filé avec ses 3 jeunes enfants à l’arrière

Un père TERRIFIÉ a révélé le moment où il a vu un voleur sauter dans sa Mercedes et s’enfuir – avec ses trois jeunes enfants à l’arrière.

Zahid Nazir, 37 ans, rentrait d’un mariage la semaine dernière lorsqu’il est sorti de la voiture « pendant quelques secondes » pour parler à sa femme, laissant leurs petits à l’intérieur.

Les trois enfants de Zahif Nazir étaient tous à l’arrière de sa Mercedes lorsqu’elle a été volée Crédit : SWNS

Il a poursuivi la voiture alors qu’elle filait dans la rue Crédit : SWNS

Des images de vidéosurveillance choquantes montrent un homme qui rôde au coin de la rue avant de courir et de sauter dans le véhicule, avant de mettre le pied à terre et d’accélérer le 27 juillet.

M. Nazir, de Bolton, dans le Grand Manchester, sprinte ensuite sur la route après la voiture et ses enfants avant de perdre l’équilibre et de tomber au sol.

Il a sauté dans la voiture de sa femme pour tenter de retrouver Khadlijah, huit ans, Muhammad Ahad, Ayesha, sept et dix mois, à l’arrière de la Mercedes.

M. Nazir est passé devant un officier de police et a demandé de l’aide, avant de suivre le téléphone de sa femme avec « Find My iPhone » car il était toujours dans la voiture.

Environ 20 minutes plus tard, Nazir a entendu à la radio de l’officier que les enfants avaient été retrouvés indemnes avec la voiture abandonnée.

Nazir dit qu’ils allaient bien et qu’ils « allaient bien » dans la nuit du 27 juillet, mais que depuis lors, ils ont eu du mal à dormir dans la maison par peur des intrus.

Il a ajouté: « Je ne pouvais pas le croire quand je me suis retourné et j’ai vu la voiture partir, j’étais en état de choc total.

« J’ai à peine eu le temps de réfléchir quand j’ai couru après la voiture, je savais que je devais essayer d’arrêter celui qui emmenait mes enfants.

‘TRES PANIQUE’

« Après cela, je me suis senti très paniqué et inquiet de ce qui s’était passé, je ne comprenais pas ce qui se passait.

« Finalement, j’ai été réuni avec eux, ce qui a été un moment très émouvant. J’étais tellement heureux qu’ils aillent bien. »

Nazir a expliqué que l’incident s’était produit vers 2 h 45 du matin après que la famille était rentrée chez elle après un mariage familial.

Il a déclaré qu’il s’était garé sur la route devant leur maison et qu’il était brièvement sorti de la voiture pour parler à sa femme, arrivant dans un autre véhicule, lorsque ses enfants ont été emmenés.

Nazir et un certain nombre d’officiers ont fouillé pendant environ 20 minutes avant que Khadlijah, Muhammad Ahad et le bébé Ayesha ne soient retrouvés sur une route de campagne tranquille.

Il pense que le voleur n’était pas au courant des enfants lorsqu’il est entré dans le véhicule et c’est pourquoi il a été abandonné.

Il a ajouté: « Quand j’ai vu mes enfants, j’ai juste commencé à pleurer. Je n’ai même pas couru vers eux pour commencer, j’ai juste pleuré.

« Je me sentais si heureux et soulagé qu’ils soient à nouveau avec moi et qu’ils n’aient pas été blessés. »

‘PRÉVU’

Nazir, qui vit avec ses trois enfants et sa femme Sabahat, a déclaré que la famille avait peur de rester dans la même maison à la suite de ce qui s’est passé.

Il a ajouté: « Nous avons passé quelques nuits chez quelqu’un d’autre parce que c’était trop effrayant de rester ici.

« J’ai même pensé à vendre la maison et la voiture pour essayer de protéger tout le monde, c’est une situation horrible. »

Malgré sa peur, Nazir ne croit pas que le voleur savait que les enfants étaient à l’intérieur de la voiture lorsqu’il l’a volée et que c’est pourquoi la voiture a été abandonnée.

Bien que l’incident ait été capturé sur CCTV, la police du Grand Manchester n’a procédé à aucune arrestation, mais elle affirme que des enquêtes sont en cours.

Nazir, qui gère un service de vente à emporter, a déclaré que les policiers avaient qualifié le vol d' »opportuniste », mais qu’il pensait le contraire.

Il a déclaré: « Vous pouvez voir dans la vidéo que la personne qui a fait cela était très sournoise. Je pense que tout était prévu.

« C’est l’heure à laquelle je rentre du travail tous les soirs et je pense qu’ils le savaient, même si cette nuit-là j’avais assisté à un mariage. »

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré : « Le 27 juillet, la police a été appelée pour signaler une tentative de vol de voiture.

« Les enquêtes ont établi qu’un homme est entré et est parti avec le véhicule après qu’il se soit immobilisé au bord de la route.

« La voiture était également occupée par trois enfants qui sont restés à l’intérieur tout au long. La voiture a été chassée et abandonnée peu de temps après.

« À l’arrivée de la police, les enfants présents dans le véhicule ont été remis sains et saufs à leurs parents. Il n’y a pas eu de blessés.

Aucune arrestation n’a été effectuée dans le cadre de la tentative de vol de voiture et les enquêtes sont en cours.