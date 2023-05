Papa révèle les derniers moments déchirants du fils de footballeur de 17 ans, qui s’est effondré et est décédé après un tacle lors du match des règles australiennes

Un papa a révélé les derniers moments déchirants de son fils footballeur après qu’il se soit effondré et soit décédé à la suite d’un tacle lors d’un match des règles australiennes.

Dallas Keogh-Frankling, 17 ans, s’est blessé lors du match à l’extérieur avant de perdre connaissance dans les vestiaires de Victoria, en Australie.

Dallas Keogh-Frankling, 17 ans, est décédé tragiquement samedi peu après le match Crédit : Facebook

Le joueur de Castlemaine Football avait participé au match de la Bendigo League des moins de 18 ans contre les Kyneton Tigers lorsque la tragédie a frappé samedi.

Son père, Mark Frankling, a déclaré au Herald Sun : « À la fin du dernier quart-temps, il a été plaqué sur la ligne de démarcation par deux personnes.

« Ses bras étaient coincés et il a atterri sur le ballon à côté des portes où les gens entrent sur le terrain. »

Dallas « a sauté tout de suite », mais a été laissé serrant son estomac et a pris une pause sur le banc avant de terminer le match.

Le père dévasté a dit qu’il avait vérifié comment son fils se sentait et avait d’abord soupçonné qu’il avait peut-être des côtes cassées.

Mais l’état de l’adolescent a pris une tournure sombre après la fin du match et son équipe est entrée dans les vestiaires.

« J’ai regardé et j’ai vu que son visage souffrait un peu, et je lui ai demandé s’il allait bien », se souvient le père dévasté, notant que le visage de l’adolescent était devenu « gris ».

« Ses yeux ont roulé à l’arrière de sa tête, j’ai crié pour l’ambulance. »

Dallas a été transporté d’urgence à l’hôpital de Kyneton tandis que les ambulanciers tentaient désespérément de le réanimer.

« Ils ont encore travaillé pour le ramener », a poursuivi Mark.

« J’ai tenu sa main et il faisait froid. Après une heure et demie, ils n’ont pas pu le ramener. »

La famille de Dallas a appelé le coroner pour fournir des réponses sur la mort subite du jeune, car il était en parfaite santé et n’avait aucune condition médicale préexistante.

« Je leur ai dit que je voulais savoir ce qui s’était passé parce que je ne voulais pas que cela arrive à quelqu’un d’autre », a déclaré son père.

« Je ne veux pas que cela arrive à un autre enfant, je ne pense pas que Dallas le veuille non plus. Je veux que de bonnes choses en ressortent. »

Mark a déclaré qu’il était un « père fier » et a juré que son fils voudrait que ses coéquipiers continuent à profiter du sport.

Des conseils en cas de deuil ont été mis à la disposition de toutes les personnes concernées.

L’un des amis de Dallas a écrit sur les réseaux sociaux : « C’est toujours difficile de croire que c’est réel. On t’aime tous mon pote, vole haut roi. »

Un autre a écrit: « Vole haut Dally, je t’aime toujours. »

Le premier ministre victorien Dan Andrews a rendu hommage à Dallas en déclarant: « Au nom de tous les Victoriens, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances.

« Et les gens doivent être assurés qu’il y aura une enquête complète afin que nous puissions essayer de comprendre ce qui s’est passé ici. »

Le conseiller du Grand Bendigo, Matthew Evans, a déclaré: « Incroyablement attristant et dévastateur.

« Mes plus sincères condoléances et mes prières à la famille et à l’ensemble du Castlemaine FNC. Pensées avec le Kyneton FNC également. »

Le club victorien North Geelong a ajouté: « D’un club communautaire à l’autre, nos pensées vont à votre club et à la communauté au sens large en cette période tragique. »

La police de Victoria a déclaré qu’une enquête sur l’incident était toujours en cours. Ils ne traitent pas la mort comme suspecte.

Un porte-parole de la force a déclaré: « Les services d’urgence ont été appelés pour signaler qu’un garçon ne répondait pas sur un terrain de football de Mollison Street, Kyneton, vers 12h20.

« Un garçon de 17 ans de Castlemaine a été transporté à l’hôpital où il est décédé plus tard. »

Le club de Castlemaine a organisé un rassemblement communautaire dimanche pour se souvenir de Dallas.