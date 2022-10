Papa ravit sa fille en fabriquant sa bouteille de lait en utilisant ses compétences de barman

Les parents peuvent tout mettre en œuvre pour ravir leurs enfants. Qu’il s’agisse d’emmener les enfants dans un parc d’attractions ou de s’adonner à des activités ludiques, les parents utilisent diverses techniques pour occuper leurs enfants. Une telle vidéo d’un père préparant une bouteille de lait est devenue virale sur Twitter.

Nous avons tous besoin d’un chef personnel comme celui-ci 😆 pic.twitter.com/Af8WSszYDL — Morissa Schwartz (Dr Rissy) (@MorissaSchwartz) 11 octobre 2022

A première vue, le père semble être un barman professionnel. Cependant, la vidéo ne le montre pas dans un bar. Au lieu de cela, il enfile son uniforme à la maison et est prêt à servir sa fille assise de l’autre côté du comptoir. Avec la fille et son nounours préféré comme clients du bar, le père commence à préparer le lait de sa fille après lui avoir servi un verre d’eau. Il fait même semblant de lui demander quelle boisson elle aimerait mais ne lui donne que du lait.

Tout en faisant le lait, il jongle même avec les verres et utilise ses outils de barman pour verser de l’eau et du lait en poudre dans sa bouteille. Après avoir versé l’eau, il y met quatre cuillères de lait en poudre. Il offre ensuite un peu plus d’eau à sa fille pour remplir son verre et caresse la peluche. Il range ensuite la bouteille vide et fait un petit pas de danse.

Le père continue alors à lui faire du lait en mettant le couvercle et en le secouant comme il ferait un cocktail dans un bar. Pour donner à l’ensemble une véritable sensation de bar, il a même placé une bouteille de Jack Daniel’s devant l’ours en peluche.

La vidéo est devenue virale avec plus de 1,92 lakh vues et plus de 69,9 mille likes. Les utilisateurs ont apprécié le papa dans la section des commentaires. D’autres ont trouvé la vidéo hilarante.

Papa brillant 👏 quelqu’un remarque l’ours qui garde la bouteille de Jack Daniels 🍼 😉 — Brigid Walsh 🇺🇦🌻💙💛🕊 (@BrigidWalsh10) 11 octobre 2022

Un utilisateur a déclaré – “Papa brillant. Quelqu’un a-t-il remarqué l’ours qui garde la bouteille de Jack Daniels ? »

