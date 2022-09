Papa qui a giflé sa fille adolescente sur Snapchat coupable d’agression et condamné à une amende de 1 000 £

Un papa qui a giflé sa fille après l’avoir accusée d’avoir publié des photos “embarrassantes” de lui sur Snapchat a été reconnu coupable d’agression et accusé de 748 £.

Gary Finn, 51 ans, a frappé le jeune de 15 ans qu’il considérait comme “sa princesse” avec le dos de sa main après qu’elle s’est insurgée contre lui dans une rangée flamboyante.

Gary Finn a frappé sa fille avec le dos de sa main à la suite d’une violente dispute sur les réseaux sociaux dans la maison familiale du Grand Manchester 1 crédit

Le père – qui n’a jamais eu de problèmes avec la police – a frappé le jeune de 15 ans qu’il considérait comme ”sa princesse” 1 crédit

On pense que Finn avait demandé à l’adolescente comment elle aimerait qu’il publie des photos similaires d’elle en ligne, mais le couple a commencé à se disputer quand il a attrapé son téléphone.

Elle a essayé de le récupérer et de sortir en trombe du salon mais ils ont dû être séparés par le partenaire de Finn qui a entendu la bagarre à l’étage.

La police a chargé la propriété de Kearsley près de Bolton, dans le Grand Manchester, à la suite de l’horreur familiale.

Finn, un directeur d’entreprise de recyclage qui gagne 39 000 £ par an, n’a jamais eu de problèmes avec la police.

Mais il a ensuite été accusé d’agression par coups – une peine maximale de six mois de prison.

Dans une déclaration, la fille, qui souffre d’anorexie, a déclaré: “Je l’ai déjà vu être violent, mais c’était différent – il m’a fait plus peur que d’habitude.

“J’ai l’impression que je peux être en colère contre les gens à cause de lui.”

Au tribunal de première instance de Wigan, Finn a admis avoir été agressé et a été condamné à une amende de 748 £ et à payer 384 £ de frais et une suramende compensatoire.

Il a également été frappé d’une ordonnance restrictive de 12 mois lui interdisant de contacter sa fille désormais séparée.

Le patron de l’entreprise a depuis quitté le domicile familial et vit avec sa sœur.

L’incident s’est produit à 23h30 le 19 août alors que la famille se préparait à aller au lit.

La procureure, Mlle Hannah Nicholls, a raconté comment Finn était entré seins nus dans la pièce de devant où sa fille regardait la télévision.

Elle a commencé à rire et à imiter sa voix mais Finn s’est énervé, pensant que sa fille prenait des photos de lui.

Mlle Nicholls a déclaré que Finn avait alors suggéré de publier des photos embarrassantes de sa fille sur les réseaux sociaux et avait saisi son téléphone.

Elle a ajouté: ” La fille avait reçu un diagnostic d’anorexie pendant le verrouillage et était très consciente de son corps.

“Elle a ensuite essayé de récupérer son téléphone et de franchir la porte, mais il a ensuite rejeté sa main en arrière et l’a frappée au visage.”

La grève a laissé la jeune fille de 15 ans avec une « ecchymose rouge sur le visage » et une dispute a éclaté – le partenaire de Finn a chargé en bas pour trouver le père attrapant sa fille à deux mains.

“PROFONDÉMENT DE REMORDS”

L’adolescent “a craché dessus” avant que la police ne soit appelée et Finn a été placé en garde à vue au petit matin où il aurait “profondément remords”.

Dans une déclaration lue au tribunal, Finn s’est excusé et a déclaré : « À mon âge, je ne sais même pas comment utiliser les réseaux sociaux.

“Je considère toujours ma fille comme ma princesse et j’ai beaucoup de bons souvenirs d’elle.”

L’avocate de Finn, Samantha Cole, a déclaré qu’il avait été mis à rude épreuve en raison de l’anorexie de sa fille, qui l’avait une fois vue hospitalisée ainsi que de l’automutilation – la pression a vu la relation du parent s’effondrer.

Mlle Cole a ajouté: «L’incident n’était qu’une bagarre entre eux et l’agression était une chose instinctive rapide. Cela a commencé comme des plaisanteries avec des plaisanteries et est allé bien trop loin de cela.

“Il s’agit d’une affaire extrêmement triste concernant une famille qui, à mon avis, ne devrait pas être déférée à la justice pénale.”

Les juges de paix ont déclaré à Finn: “Toute violence domestique est une affaire grave, mais il s’agit d’un triste incident familial.”