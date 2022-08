Papa obtient la détention à domicile pour avoir soudoyé l’entraîneur de Georgetown

BOSTON (AP) – Un homme de Pennsylvanie qui a plaidé coupable d’avoir soudoyé un entraîneur de tennis de l’Université de Georgetown pour faire entrer sa fille à l’école a été condamné jeudi à environ un mois de détention à domicile.

Robert Repella, un ancien cadre pharmaceutique, a accepté de payer au moins 120 000 $ à l’entraîneur de tennis de Georgetown, Gordon Ernst, pour que sa fille soit désignée comme recrue de tennis pour l’université de Washington DC, ont déclaré les procureurs.

Contrairement à d’autres parents accusés dans le vaste scandale de corruption des admissions à l’université qui ont soudoyé des entraîneurs et d’autres par l’intermédiaire d’un intermédiaire – consultant en admissions, Rick Singer – Repella a arrangé l’accord directement avec Ernst, ont déclaré les procureurs.

Repella, d’Ambler, en Pennsylvanie, a été condamnée à un an de probation, avec détention à domicile jusqu’à la fête du Travail. Il a également été condamné à effectuer 220 heures de travaux d’intérêt général et à payer une amende de 220 000 $.

Les procureurs avaient demandé un mois derrière les barreaux, affirmant qu’il “avait joué un rôle actif dans le stratagème en lançant des e-mails et des réunions avec Ernst”.

L’avocat de Repella a déclaré dans des documents judiciaires que la fille de son client avait les notes et les capacités athlétiques nécessaires pour entrer à Georgetown et y jouer au tennis.

Ernst a dit à Repella qu’il devait soutenir le programme de tennis s’il voulait que sa fille y joue, et lui a demandé d’écrire des chèques en blanc pour s’assurer que les fonds aillent réellement au programme, mais Ernst a empoché l’argent à la place, a déclaré l’avocat de Repella.

“Il s’agissait d’un cas où un père se voyait présenter un prix supplémentaire – qu’il avait la chance de pouvoir se permettre – et prenait la mauvaise décision de le payer”, a écrit l’avocat de Repella, Robert Fisher, dans des documents judiciaires.

Repella a plaidé coupable en 2020 de complot en vue de commettre une fraude postale et une fraude postale de services honnêtes.

Ernst, qui a autrefois entraîné la famille de l’ancien président Barack Obama, a été condamné en juillet à 2 ans et demi de prison pour avoir empoché plus de 3 millions de dollars de pots-de-vin en échange d’avoir aidé des parents riches à tromper leurs enfants pour entrer à l’école. La peine d’Ernst est de loin la peine la plus longue qui ait été prononcée jusqu’à présent dans cette affaire massive.

Singer devrait être condamné en novembre. Il a plaidé coupable à plusieurs crimes après avoir aidé les autorités à monter le dossier massif en enregistrant secrètement ses conversations avec des parents et des entraîneurs sportifs.

Plus de 50 personnes ont été condamnées dans l’affaire “Operation Varsity Blues” qui a fait la une des journaux en mars 2019.

Le dernier accusé lié à l’enquête à être jugé a été acquitté par les jurés de tous les chefs d’accusation. Un autre accusé a été gracié par l’ancien président Donald Trump et un troisième accusé a obtenu un accord qui devrait conduire au rejet de son affaire.

The Associated Press