Papa nie avoir tué sa fille adolescente de 16 ans en la laissant devenir obèse morbide

Un papa fait face à un procès après avoir nié avoir tué sa fille adolescente en la laissant devenir obèse morbide.

Kaylea Titford, 16 ans, a été découverte morte par sa mère Sarah Lloyd-Jones à son domicile de Newton, au Pays de Galles, le 10 octobre 2020.

Kaylea Titford a été retrouvée morte chez elle au Pays de Galles 1 crédit

Son père nie l’avoir tuée en la laissant devenir obèse morbide Crédit : © Andrew Price / View Finder Pi

Papa Alun Titford a nié l’homicide involontaire et avoir causé ou permis la mort d’un enfant.

L’accusation indique qu’entre le 24 mars et le 11 octobre 2020, Titford n’a pas veillé à ce que les besoins alimentaires de Kaylea soient satisfaits, ce qui a entraîné une obésité morbide.

Il ne s’est également pas “assuré qu’elle faisait suffisamment d’exercice, qu’elle était dans un état d’hygiène, qu’elle avait un environnement sûr et hygiénique, que sa santé physique était maintenue ou qu’une aide médicale raisonnable était recherchée”.

Titford a comparu aujourd’hui au Mold Crown Court où un jury a été sélectionné avant son procès demain.

La mère de Kaylea, Sarah Lloyd-Jones, a reconnu l’homicide involontaire coupable par négligence grave et avoir causé la mort de l’adolescent.

Une enquête a déjà appris comment Kaylea souffrait de “multiples problèmes médicaux” et était immobile.

Une cause de décès a été donnée comme “inflammation et infection dans de vastes zones d’ulcération résultant de l’obésité et de ses complications chez une fille atteinte de spina bifida et d’hydrocéphalie (eau sur le cerveau)”.

Le coroner Graeme Hughes a ajourné l’enquête jusqu’à la conclusion de l’enquête criminelle.

Kaylea souffrait de multiples problèmes de santé 1 crédit

Kaylea a été découverte morte par sa mère 1 crédit

Ses parents l’auraient laissée devenir obèse morbide 1 crédit