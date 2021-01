Papa laisse Twitter en colère après avoir appris à sa fille comment utiliser un ouvre-boîte. Voici pourquoi

Un père a enragé les utilisateurs de Twitter deux jours seulement après le Nouvel An lorsqu’il a partagé son expérience en disant à sa fille de 9 ans d’apprendre à utiliser un ouvre-boîte quand elle avait faim.

John Roderick, un musicien et podcasteur de 52 ans, a créé une controverse sur son histoire de compétences parentales dans un fil Twitter viral, qu’il a ensuite supprimé par indignation pour avoir gardé sa fille affamée, mais plus tard, il s’est excusé pour cela.

Dans un fil Twitter en 23 parties partagé samedi soir, Roderick a expliqué comment il avait appris à sa fille à ouvrir une boîte de haricots cuits au four, mais le tweet est devenu viral pour toutes les mauvaises raisons. Le fil de discussion a été supprimé maintenant.

Roderick a commencé son tweet en déclarant que sa fille lui avait dit qu’elle avait faim, puis il lui demandait de se faire des haricots secs mais qu’elle ne savait pas comment ouvrir une boîte.

Dans le fil, il a écrit qu’un jour avant, sa fille de 9 ans lui avait dit qu’elle avait faim pendant qu’il faisait un puzzle, alors il lui a demandé de faire des haricots cuits au four pour elle-même. À quoi elle demande, «comment? Roderick a dit comme tous les autres enfants quand ils veulent que vous le fassiez. Le père lui a alors dit d’ouvrir une canette et de la mettre dans un pot. La fille lui a ensuite apporté une canette et a demandé à son père comment l’ouvrir, ce à quoi Roderick a dit: «Avec un ouvre-boîte.

Plus tard, il a partagé que lorsque sa fille lui a apporté un ouvre-boîte, ils l’ont tous les deux regardé, puis il s’est rendu compte qu’il ne lui avait jamais appris à l’utiliser et que la plupart des boîtes ont maintenant des tirettes.

Il écrit: «Quel genre d’apocalypse père n’apprend pas à son enfant comment utiliser un ouvre-boîte manuel?»

Quand il s’est rendu compte qu’elle ne savait pas comment un ouvre-boîte fonctionnait, il a pensé «un moment d’enseignement est tombé sur mes genoux» et a ensuite dit qu’elle avait lutté pendant six heures pour l’ouvrir.

«Papa Apocalypse était ravi», a-t-il ajouté, BBC signalé.

Dans des tweets ultérieurs, il a déclaré que sa fille était assise à côté de lui en grognant et en gémissant en essayant d’obtenir la chose, mais il savait que la tâche serait un défi.

Il a expliqué qu’à un moment donné, sa fille a abandonné et lui a demandé de l’ouvrir pour elle après plusieurs tentatives infructueuses, mais Roderick ne l’a pas ouvert pour elle et a dit qu’aucun d’eux ne mangerait jusqu’à ce qu’elle apprenne à ouvrir le peut elle-même.

Elle lui a suggéré d’ouvrir la boîte avec un marteau. «Il y avait des larmes», écrit-il, Fox News rapports.

Et finalement, après une lutte de six heures, sa fille a finalement réussi et il a plaisanté en disant qu’elle voulait maintenant ouvrir toutes les boîtes de conserve de la maison. Le père a dit qu’il savait qu’il était exaspérant et qu’il souffrait lui-même d’un manque de persévérance, mais qu’il essayait de corriger ses erreurs dans la façon dont il éduquait son enfant.

Mais maintenant, tout le monde sur Twitter n’a pas été impressionné par son approche et a dénoncé sa « mauvaise parentalité » et le fait de garder sa fille affamée pendant des heures. On l’appelait «Bean Dad» car beaucoup critiquaient sa méthode d’enseignement et l’appelaient méchante et frôlant la maltraitance des enfants.

Voir quelques-unes des réactions ici:

La chose drôle / pas drôle du discours de Bean Dad? Si une maman avait tweeté ce fil, personne n’insisterait sur le fait qu’il s’agissait d’un morceau de comédie ou d’une leçon de résolution de problèmes. La ligne directe d’urgence en cas d’abus aurait fait sonner trois tweets. – ❄Mikki Kendall❄ (@Karnythia) 4 janvier 2021

L’histoire de Bean Dad est ridicule. Il aurait dû la FEDER, et ALORS lui montrer comment utiliser un foutu ouvre-boîte au lieu de la laisser faim pendant six heures. Elle a 9 ans et certains d’entre nous n’apprennent pas très bien quand on a faim, quel que soit l’âge. Jeez. – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 3 janvier 2021

Professeur ici 1. Les enfants apprennent mieux lorsqu’ils n’ont pas faim. Tout le monde apprend différemment et différentes approches (par exemple, une main directrice) sont utiles, surtout si / quand quelqu’un a des difficultés. Lorsqu’un enfant est frustré au point de pleurer, vous avez perdu votre moment d’apprentissage. – Apoxon (@apoxon) 3 janvier 2021

Après la controverse et l’indignation, John a supprimé son fil de discussion et son compte Twitter et les internautes ont fouillé sa réponse et l’ont poursuivi.

Intéressant de voir comment Bean Dad vient de supprimer son compte au lieu d’apprécier le moment d’apprentissage – Shelby. (@cathedralslut) 4 janvier 2021

Mais le co-animateur du podcast de Roderick, Ken Jennings, est sorti soutien pour lui et a tweeté qu’il savait personnellement que Roderick était un « père aimant et attentionné » et a qualifié Twitter de « stupide ».