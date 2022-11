Papa jette un enfant pour aller chercher un ballon collé au plafond dans une vidéo virale

Les papas sont souvent créatifs pour trouver des solutions. Parfois, il comprend l’un de leurs outils bien-aimés, d’autres fois, un enfant peut être utile. Ce papa sur internet devait se rendre à un ballon collé au plafond, et il a utilisé ce dernier comme solution. Le clip partagé sur Twitter montrait un ballon collé au plafond, et un père attrape son enfant et le jette en l’air. L’enfant étend ses mains et attrape le ballon avant d’atterrir en toute sécurité dans les bras de son père. Il était sous-titré “Ne le dis pas à maman”, regardez le clip ici :

Les utilisateurs des médias sociaux ont eu une réaction mitigée au clip. Certains ont été amusés par l’astuce, quelques-uns ont même plaisanté en disant qu’ils étaient sûrs que l’un des enfants de la vidéo en parlerait à la mère. D’autres utilisateurs ont fait remarquer que l’astuce semblait un peu dangereuse, d’autant plus que l’enfant aurait pu facilement se faire cogner la tête contre le plafond. Cependant, la plupart des utilisateurs l’ont pris dans un bon esprit. Un utilisateur de Twitter a écrit: «Eh bien, c’est une façon de le faire. Les enfants se sont amusés. Ils se souviendront de cette histoire le reste de leur vie.

Eh bien, c’est une façon de le faire. Les enfants se sont amusés. Ils se souviendront de cette histoire le reste de leur vie. – StevieDee68 (@ sd1968nm) 23 novembre 2022

“C’est drôle parce que ce serait un moment de fierté pour un père. Je suis sûr qu’il a dit à ses amis : ‘Tu aurais dû voir Connor l’autre jour, le gamin est naturel… Je pense que quelque part dans le temps, nos ancêtres étaient les descendants de Spider-Man ou quelque chose comme ça », a écrit un autre utilisateur.

Drôle parce que ce serait un moment de fierté pour un papa, je suis presque sûr qu’il a dit à ses amis comme “tu as déjà vu Connor l’autre jour, l’enfant est un naturel… Je pense que quelque part sur la ligne, nos ancêtres étaient des descendants de Spider-Man ou quelque chose comme ça” pic.twitter.com/m4jtrOkE0n— El Fox 🦊 (Avertissement) (@MikeyVanhailen) 23 novembre 2022

Un troisième commentaire disait: “C’est une ligne fine entre le meilleur père de tous les temps et le pire père de tous les temps.”

C’est une ligne fine entre le meilleur père de tous les temps ou le pire père de tous les temps. – cliff4u2 (@cliff04u2) 23 novembre 2022

Pendant ce temps, quelques utilisateurs ont été impressionnés non seulement par la précision des compétences de lancer du père, mais également par les excellentes compétences de saisie que possédait l’enfant. Pour eux, il semblait qu’ils formaient une grande équipe. Cependant, ils étaient sûrs que si la mère tombait sur la vidéo, elle serait assez en colère à ce sujet.

Récemment, les pères gagnent Internet avec leur pensée originale. Un père sur les réseaux sociaux avait trouvé comment sortir son fils du lit tôt le matin de la manière la plus hilarante. Le clip a été partagé sur Instagram où le père peut être vu portant son fils à moitié endormi dans la salle de bain. Avec de l’eau à la main, le papa lave le visage de son fils en lui demandant de se réveiller. Les rires chaleureux du fils ont conquis le cœur des utilisateurs des médias sociaux.

