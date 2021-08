Papa impitoyable COUPABLE du meurtre d’un petit garçon d’un mois en le secouant si fort qu’il a subi 74 fractures des côtes

Un papa a aujourd’hui été reconnu coupable du meurtre de son bébé d’un mois en le secouant violemment.

James Dean Clark, 31 ans, a secoué le petit Sean Clark si fort qu’il a subi 74 fractures aux côtes et deux graves blessures à la tête.

Le bébé Sean n’avait que 39 jours lorsqu’il est mort

Un jury a condamné à l’unanimité James Clark, 31 ans, de meurtre Crédit : BristolLive/BPM

Le petit garçon de 39 jours a été retrouvé inconscient dans son berceau le 14 janvier 2018.

Un jury a appris que les blessures étaient compatibles avec le fait que Sean avait été violemment secoué peu de temps avant sa mort.

Clark a nié être responsable de la mort, mais a été reconnu coupable par un jury à l’issue d’un procès à Bristol Crown Court.

La mère de Sean, Helen Jeremy, 27 ans, de Kingswood, South Gloucestershire, a été acquittée d’avoir causé ou permis sa mort.

‘REPOUSSANT’

Clark, de Warmley, South Gloucestershire, sera condamné le 24 septembre.

Plus tôt ce mois-ci, le tribunal a appris que Clark avait admis avoir été le « principal soignant » au cours des trois jours précédant la mort du bébé.

Il a également déclaré qu’il s’était occupé du bébé quelques heures avant sa mort et qu’il n’avait pas vérifié son fils le matin à son réveil, ont entendu les jurés.

Les équipes d’urgence ont été appelées après la découverte du corps du bébé.

Les médecins ont trouvé des blessures sur son petit corps compatibles avec le fait qu’il avait été « secoué vigoureusement » avant sa mort et à au moins une autre occasion, a-t-on dit.

Le surintendant James Riccio, l’officier enquêteur principal, a déclaré: « James Clark est responsable du crime le plus répugnant et le plus hideux – le meurtre d’un enfant sans défense.

« Toute mon équipe a été vraiment choquée par le manque de remords dont il a fait preuve tout au long de cette enquête et du procès qui a suivi, qui a mis plus de trois ans et demi à se conclure.

« Les preuves ont montré assez clairement que Sean avait été soumis à de multiples agressions qui avaient été commises à plusieurs reprises et nous nous sommes battus avec acharnement pour garantir les accusations et compiler les preuves à présenter devant un tribunal.

« En tant que père, il aurait dû le protéger pour ne pas lui infliger de douleur et de souffrance. »