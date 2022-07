Papa hippie qui a donné à son fils 27 prénoms ne peut plus se souvenir de tous

Un parent, qui prétend être un hippie dans les années 70, a récemment partagé comment il a nommé son « premier-né ». Alors qu’avoir un ou deux prénoms aurait fait l’affaire, ce père a donné 27 prénoms à son fils. Une question sur Quora disait: “Quel est le nom le plus risible que vous ayez jamais entendu un parent donner à son nouveau-né parce qu’il voulait être” unique “?” Pour y répondre par une anecdote, un internaute du nom de Patrick Dieter, a évoqué comment son fils portait 27 titres entre son prénom et son nom de famille. “Dans les années 70, mon fils aîné a fait son apparition. Sa mère et moi étions des hippies purs et durs, et nous avions une énorme famille élargie de collègues stoners, psychonautes, yogis amateurs et coachs d’illumination indépendants », a-t-il écrit.

Le couple voulait donner à leur fils un nom qui serait à l’unisson avec “l’énorme révolution amoureuse qui prenait d’assaut la planète”. Ils lui ont donné son prénom qui était Rain, puis ont demandé à leurs amis de donner un deuxième prénom chacun. L’homme poursuit ensuite en énumérant les deuxièmes prénoms, avant de donner l’avertissement qu’il en avait oublié “un bon nombre”. Il a écrit: «Pluie, tempête, tonnerre, nuage, feu, vol, Ambrose, Elijah, nourriture, oiseau, faucon, vent, océan… oui, j’en ai oublié certains, même si je me souviens que le décompte final était de 27 prénoms. ”

Les parents voulaient que leur fils “fasse son propre truc” et lui ont donc dit qu’il pouvait choisir tous ou aucun des noms qu’ils lui avaient donnés. Mais les choses ont changé au moment où leur fils a eu trois ans. “A l’époque, tous ceux que nous connaissions étaient hippies. Son nom n’a donc pas vraiment soulevé beaucoup de sourcils pour ces premières années. La partie fascinante est venue quand il avait environ trois ans », a-t-il déclaré.

Le couple n’arrêtait pas de parler à leur fils de la liberté qu’il avait quand il s’agissait de comment tout le monde devrait l’appeler. Alors, un jour, son fils a décidé de tracer sa propre voie. “Il a dit qu’il voulait y réfléchir et qu’il a dormi toute la nuit”, a-t-il déclaré. L’utilisateur de Quora a ensuite mentionné que leur fils avait finalement choisi le nom “Betty Crocker”, écrasant tous les deuxièmes prénoms et établissant une nouvelle identité.

