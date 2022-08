Papa fabrique un jouet “lance-flammes” pour son fils, laisse Internet divisé

Alors que la plupart des enfants sont accros à la PlayStation et aux jeux vidéo de nos jours, c’est toujours une bonne idée de sortir de la maison et de jouer à des jeux de plein air. Pour s’assurer que cela se produise, un père a fabriqué un jouet fascinant pour ses enfants. Sous le nom Twitter “Action Movie Kid”, l’homme a réussi à créer un “lance-flammes” épique pour ses enfants. Selon un rapport de Dexerto, le père en question est Daniel ‘Hashi’ Hashimoto. Il a posté une vidéo Twitter de ses enfants jouant avec un souffleur de feuilles sans fil avec un tissu en soie orange et rouge. Il a été attaché à la buse.

« Est-ce que nous venons de construire le meilleur jouet de tous les temps ? lire la légende de la vidéo. Les enfants dans le clip peuvent être vus en train de profiter et de vivre les moments de leur vie. Juste en dessous de la vidéo originale, il a posté une autre vidéo avec ses talents de VFX. La vidéo montée montre des flammes réalistes jaillissant de l’extrémité du souffleur de feuilles. Regardez par vous-même :

Avons-nous juste construit le meilleur jouet de tous les temps ? pic.twitter.com/vej6T9bZNX — ActionMovieDad (@ActionMovieKid) 2 août 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir des millions de vues. Tweeple peut également être vu en train de retweeter la vidéo avec ses propres légendes. La vidéo semble avoir divisé Internet. Alors que peu de gens louent le père pour ses efforts, d’autres ne savent pas si ce jouet est une bonne idée pour les enfants. “Suis-je le seul à avoir l’impression que les gens qui condamnent cela utilisent simplement une saveur différente de l’argument” les jeux vidéo causent la violence “? Il y a une ligne fine entre jouer et commettre un crime. Aucun d’entre vous n’a eu de pistolet à eau ou de bataille de boules de neige », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Est-ce que personne n’a de problème à glorifier / banaliser l’une des armes de guerre les plus horribles ?

Voici quelques réactions :

Pensez-vous que des jouets comme ceux-ci affectent négativement l’esprit des enfants ? Quelle est votre opinion sur la même chose ?

