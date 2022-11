Papa et grand-père sauvent le petit garçon mordu et traîné dans la piscine par Python

L’Australie est célèbre pour ses histoires d’animaux mortels errant un peu partout. Les incidents de personnes rencontrant de grosses araignées dans leurs toilettes, trouvant des opossums nichant dans leurs maisons, ou même se faisant attaquer par des pies pendant la «saison de swooping» font souvent la une des journaux. Un de ces incidents récents est la rencontre d’un enfant australien avec un python qui a été trois fois Le garçon a survécu à la morsure et à l’étranglement par le serpent grâce à l’intervention de son père et de son grand-père.

L’incident s’est produit dans la région de Byron Bay en Nouvelle-Galles du Sud. Beau Blake, cinq ans, se promenait au bord de la piscine de sa maison lors de ce qui était censé être une journée de baignade ordinaire. Le serpent a bondi de nulle part et s’est enroulé autour de la jambe de Beau, a déclaré le père de Beau, Ben Blake, à la station de radio de Melbourne 3AW. Le reptile mesurait environ 3 mètres de long, soit deux fois la taille du jeune enfant. Ben a en outre déclaré que les deux étaient tombés dans la piscine et “avant qu’ils ne touchent le fond, il [the python] était complètement enroulé autour de son [Beau’s] jambe.” Il est probable que le serpent ait mordu Beau lors de cette épreuve.

Puis vint le sauvetage héroïque. Le grand-père de l’enfant, âgé de 76 ans, Alan Blake, a plongé dans la piscine sans “aucune auto-préservation” et a sorti le couple de l’eau. Comme le reptile était toujours enroulé autour de l’enfant, Ben a dû séparer les deux. Il a dit qu’il l’avait fait en 15 à 20 secondes. Cependant, il a tenu le python pendant encore 10 minutes avant de le relâcher dans la végétation. La famille garde Beau à la maison et surveille l’infection de ses blessures pendant un certain temps.

Beau a réussi à survivre et n’a subi que des blessures mineures. Ben a dit qu ‘”une fois que nous avons nettoyé le sang et lui avons dit qu’il n’allait pas mourir parce que ce n’était pas un serpent venimeux… il était plutôt bon en fait.”

“C’est l’Australie”, a déclaré Ben avant de révéler que les serpents sont monnaie courante dans la région où il vit.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici