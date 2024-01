Papa est en colère contre la probation de Bryn Spejcher qui a tué son fils

Nouvelles





Un père au cœur brisé a averti qu’un juge californien indulgent avait établi de facto un « permis de tuer » en condamnant cette semaine l’assassin de son fils à la probation après qu’elle l’ait poignardé 108 fois dans une frénésie provoquée par le cannabis.

“Il n’y a plus aucun respect ni aucune responsabilité pour quoi que ce soit”, a déclaré Sean O’Melia au Post mercredi. “Si vous pouvez poignarder quelqu’un 108 fois et obtenir une probation, nous n’aurons que l’anarchie et le chaos.”

Bryn Spejcher, aujourd’hui âgée de 33 ans, avait pris une bouffée de marijuana avec un bang alors qu’elle se trouvait dans l’appartement de la victime Chad O’Melia à Thousand Oaks en 2018 lorsqu’elle a soudainement commencé à l’attaquer avec un couteau.

Bien qu’il ait ingéré une seule bouffée de feuille de pot standard, Spejcher s’est lancé dans une rage prolongée, poignardant le comptable de 26 ans à 108 reprises.

Les avocats de Spejcher, audiologiste, ont fait valoir qu’elle n’était pas responsable du meurtre sanglant en raison de son état d’ébriété.

Bryn Spejcher a été mis en probation après avoir poignardé mortellement Chad O’Melia 108 fois. JUAN CARLO/LE RÉSEAU STAR / USA TODAY

Spejcher s’est poignardée au cou après l’arrivée des policiers sur les lieux sanglants. Bureau du shérif du comté de Ventura

Le procureur du comté de Ventura a d’abord accusé Spejcher d’homicide involontaire, avant qu’un nouveau procureur ne déclasse l’accusation en homicide involontaire.

Les frais les moins élevés étaient assortis d’une durée maximale de cinq ans.

Mais le juge de la Cour supérieure du comté de Ventura, David Worley, a refusé d’imposer une peine de prison, optant plutôt pour deux ans de probation et de travaux d’intérêt général.

La gifle au poignet a stupéfié le père d’O’Melia, qui a déclaré que son fils ne connaissait son assassin que depuis quelques semaines, après leur rencontre dans un parc canin local.

« Elle a obtenu un laissez-passer gratuit pour meurtre », a-t-il déclaré. «Je dirai cela sans réserve. Le juge a fait preuve de partialité tout au long de l’affaire. Et il l’a prouvé avec cette phrase.

Sean O’Melia, à droite, a déclaré « il n’y a plus de responsabilité pour quoi que ce soit ». KTLA

Le parent a déclaré que l’herbe avait été achetée dans un dispensaire local et qu’il n’y avait aucun autre rapport faisant état d’épisodes psychotiques chez d’autres.

Il a déclaré qu’il pensait que Spejcher avait une prédisposition qui la rendait vulnérable à la psychose induite par la marijuana, mais a déclaré qu’elle méritait une peine de prison.

Le père a déchiré la défense de Spejcher pour avoir rejeté la faute sur son fils, qui avait acheté de la marijuana.

“Mon fils n’a rien fait à cette fille”, a-t-il déclaré. « Il ne lui a montré que de la gentillesse. C’est elle qui l’a demandé.

O’Melia se souvient avoir frappé à sa porte après l’incident et avoir vu deux adjoints du shérif se tenir devant lui.

Les policiers lui ont dit que son fils était mort et que la scène était trop sanglante pour qu’il puisse la voir.

Chad O’Melia ne voyait Spejcher que depuis quelques semaines avant de le tuer après avoir fumé de l’herbe dans son appartement. Facebook

« Nous sommes tellement en colère et tellement déçus », a-t-il déclaré. “Il n’y avait pas de justice ici.”

O’Melia a déclaré qu’il craignait également que Spejcher – ou quelqu’un d’autre – puisse blesser quelqu’un à l’avenir, en accusant des substances psychotropes et en recevant peu de punition.

« Ce juge a simplement donné à tout le monde dans cet État le permis de tuer », a-t-il déclaré.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo