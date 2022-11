Papa enregistre une vidéo accélérée émouvante de sa fille qui grandit depuis plus de 20 ans

Une impressionnante vidéo timelapse du réalisateur néerlandais Frans Hofmeester redevient virale sur les réseaux sociaux. C’est certainement l’un des sentiments les plus épanouissants pour la plupart des parents en voyant leurs enfants grandir. Il dépeint la transformation spectaculaire de la fille du cinéaste, Lotte, d’un bébé super mignon à une jeune femme.

En l’espace de deux minutes et 18 secondes, Lotte fait des apparitions en tant que bébé aux yeux écarquillés portant un sac de couchage et crachant, un bambin heureux arborant des queues de cheval et des barrettes, et une préadolescente exhibant son dispositif de retenue et ses bretelles. Sa couleur de cheveux passe du blond clair au blond foncé à mesure qu’elle vieillit, passant de jolies queues de cheval à une frange chic à balayage latéral. Parallèlement à la vidéo sur Reddit, la légende disait également : « Une vidéo créée par un père à partir de photographies qu’il a prises régulièrement de sa fille jusqu’à l’âge de 20 ans ».

Regardez la vidéo ci-dessous.

La vidéo a recueilli plus de 42,5 000 votes positifs sur Reddit. De nombreux téléspectateurs ont commenté le message de la vidéo félicitant le père et la fille pour leur engagement. L’un des utilisateurs a écrit : « Le dévouement de la part du père est plus impressionnant. Ma fille ne savait pas à quoi ressemblait la vie sans cette routine. Il est essentiellement intégré à son micrologiciel ». Un autre utilisateur a écrit : « Elle a dû être ravie quand elle a vu cette vidéo, le produit final après 20 ans de tournage avec son père. Vraiment sympa!” Un troisième utilisateur a écrit : « Je pense que c’est merveilleux ! La voir grandir et changer au fil des ans avec différents styles est cool pour commencer, mais je pense qu’elle a l’air vraiment heureuse, comme la plupart du temps, et j’espère qu’elle s’est créé une belle vie pendant ces années ». “Je ne peux qu’imaginer le dernier jour de la prise de la dernière photo. En tant que père, je ne peux qu’imaginer la gamme d’émotions ce jour-là. Ou la semaine suivante, quand ils étaient censés prendre la photo suivante et le petit moment de “oh d’accord, nous en avons tous fini avec ça”, a déclaré un autre utilisateur.

Avec une introduction détaillée, la vidéo a été publiée pour la première fois sur YouTube en 2019 et a reçu plus de 24 millions de vues.

