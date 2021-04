Un futur papa a été tué dans un triple accident de mort laissant sa petite amie enceinte dévastée sans son «âme sœur».

Jack Ryle-Thompsett, 26 ans, est décédé aux côtés de deux autres personnes lorsqu’un Dacia Duster Ambiance noir est entré en collision avec une BMW blanche à Lydd, dans le Kent.

Jack Ryle-Thompsett, 26 ans, a été tué dans un accident de voiture d’horreur dimanche Crédit: Facebook / Jack Ryle-Thompsett

Le jeune homme de 26 ans allait être papa, car sa petite amie Georgie est enceinte de six mois de leur fille Crédit: Facebook / Jack Ryle-Thompsett

Le tragique accident s’est produit dimanche à 18 h 20 et une quatrième victime a été transportée par avion à l’hôpital avec de graves blessures.

M. Ryle-Thompsett voyageait en tant que passager dans la BMW blanche.

Le conducteur de la Dacia – une femme dans la cinquantaine – et un autre dans la quarantaine ont tous été déclarés morts sur les lieux.

C’est juste déchirant, il était sur le point de fonder sa propre famille. Jade Lawrence

La bonne amie de M. Ryle-Thompsett, Jade Lawrence, a déclaré à KentOnline que sa famille et ses amis avaient été «dévastés» par sa mort.

«Je connais Jack depuis une dizaine d’années, il était le meilleur ami de mon frère et ils étaient inséparables, il faisait juste partie de la famille.

« C’est juste déchirant, il était sur le point de fonder sa propre famille », a-t-elle déclaré.

Il a été décrit comme « infectieux » Crédit: Facebook / Jack Ryle-Thompsett

Trois personnes ont été tuées dans l’accident d’horreur dans le Kent

L’homme de 26 ans vivait à Lydd avec sa compagne Georgie et ses deux enfants.

Le couple s’attendait à un nouvel ajout à la famille, Georgie étant enceinte de six mois de leur fille.

Mme Lawrence a ajouté: « Je pense qu’il a toujours voulu être papa.

«Je ne l’ai jamais vu aussi heureux qu’il l’a été avec Georgie.

Je pense qu’il a toujours voulu être papa. Jade Lawrence

Elle a créé une page GoFundme pour aider à collecter des fonds pour subvenir aux besoins de sa famille après son décès.

«Alors que la plupart d’entre nous avons perdu un ami, un frère et un fils, sa petite amie a perdu son âme sœur et sa petite fille qui allait bientôt naître a perdu son papa.

« Dire que nous sommes tous brisés est un euphémisme, mais pour elle, cette histoire est d’autant plus déchirante », a-t-elle écrit.

L’accident s’est produit dimanche dans le village de Lydd, dans le Kent

Ryle-Thompsett, qui laisse également ses parents et ses deux frères et sœurs derrière lui, a été décrit comme «contagieux» et très populaire auprès de ses collègues.

«Ses collègues l’adoraient, il avait tellement d’amis.

« Il était juste contagieux, tellement drôle, plaisantait toujours et son rire était génial », a ajouté Mme Lawrence.