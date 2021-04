Un père «EN SANTÉ» était paralysé et incapable de parler après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson Covid, car le vaccin est retiré en raison du risque de caillots sanguins.

Brad Malagarie, 43 ans, de St Martin, Mississippi, a subi un accident vasculaire cérébral causé par un caillot sanguin dans son artère cérébrale moyenne gauche dans son cerveau dans les quatre heures suivant l’injection d’une dose, selon sa famille.

Brad Malagarie a subi un accident vasculaire cérébral causé par un caillot de sang dans l’artère cérébrale moyenne gauche de son cerveau Crédit: Facebook / Brad Malagarie

Brad a été décrit comme « en bonne santé » par sa famille Crédit: Facebook / Brad Malagarie

L’administration du vaccin Johnson & Johnson Covid est actuellement suspendue Crédit: Reuters

La nouvelle concernant le père de sept enfants survient alors que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ont annoncé mardi qu’ils recommandaient une pause dans la distribution du vaccin après que six femmes se soient développées rares, mais caillots sanguins graves sur 7,2 millions de vaccins.

Ce chiffre a ensuite été mis à jour à neuf personnes, dont deux personnes ayant développé des caillots sanguins au cours des essais cliniques et sept après l’approbation du vaccin pour une utilisation d’urgence.

Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve indiquant que les vaccins Covid-19 ont provoqué l’un des caillots sanguins, y compris le caillot subi par Malagarie.

Tous les rapports antérieurs de caillots sanguins se sont produits entre six et 13 jours après avoir reçu le vaccin à dose unique.

La famille de Malagarie a déclaré à WLOX qu’elle était convaincue que le vaccin était à blâmer pour l’état de Brad.

Malagarie a reçu le vaccin Covid-19 vers midi le 6 avril, puis est retourné à son bureau.

Ses collègues l’ont trouvé affalé et insensible à son bureau quelques heures plus tard et il a été transporté d’urgence à l’hôpital, selon le rapport.

Les médecins ont diagnostiqué qu’il avait subi un accident vasculaire cérébral causé par un caillot de sang dans son cerveau.

Brad est papa de sept enfants Crédit: Facebook / Brad Malagarie

Celeste Foster O’Keefe, la tante et la patronne de Malagarie, a déclaré: «C’est un jeune de 43 ans en bonne santé, et je l’ai immédiatement pensé, et j’ai dit assurez-vous de dire aux médecins qu’il a pris ce vaccin J & J et que, pour moi, c’est ce qui a causé son accident vasculaire cérébral.

Elle a dit que son seul problème de santé était qu’il souffrait d’hypertension artérielle mais qu’il prenait des médicaments pour cette maladie.

Malagarie est actuellement traité au centre médical Ochsner en Louisiane et bien qu’il ait quitté l’USI, il est toujours dans un état critique mais stable.

Celeste a déclaré qu’il était toujours incapable de parler ou de bouger le côté droit de son corps.

«Il ne peut plus parler maintenant et il ne peut pas marcher. Il est paralysé du côté droit. Il sait qui nous sommes et il pleurera juste quand il nous verra », a déclaré O’Keefe.

Les médecins ont dit à la famille que le chemin du rétablissement pourrait être long et une page Facebook de dons a été créée par la famille pour payer ses factures médicales.

Le Département de la Santé de l’État du Mississippi a déclaré dans un communiqué qu’il était «attristé» d’apprendre l’état de Malagarie et qu’il enquêtait.

« Le département de la santé de l’État du Mississippi est attristé d’apprendre la récente maladie de M. Malagarie et lui souhaite bonne chance », a déclaré le département de la santé à WLOX.

«L’Agence enquête certainement sur la situation. Il est difficile, voire impossible, d’attribuer une cause et un effet pour le moment.

«Il est important de noter que les accidents vasculaires cérébraux ne sont pas associés à ce vaccin – au lieu de cela, un syndrome de coagulation rare a été identifié.»

Le département a souligné que les cas confirmés jusqu’à présent concernaient tous des femmes et que des réactions se sont produites plusieurs jours après avoir reçu le vaccin.

«De plus, des effets indésirables ont été cités entre six et 13 jours après l’administration du vaccin», ont-ils déclaré.

Toute administration du vaccin J&J a été interrompue cette semaine dans le Mississippi sur les conseils du CDC et de la FDA.

Le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a averti mercredi que les femmes devraient être «attentives à certains symptômes» si elles avaient reçu le vaccin J&J Covid.

«C’est un événement très rare. C’est moins d’un sur un million », a-t-il déclaré à CBS News.

«Cela dit, vous voulez toujours être attentif à certains symptômes, tels que des maux de tête sévères, une certaine difficulté à bouger ou une gêne thoracique et des difficultés respiratoires.»

Il a également confirmé que les analystes étudient la possibilité d’une réponse «hormonale» indésirable avec le vaccin Johnson & Johnson lié à la prise d’un régime de pilules contraceptives.

«Il y a eu des types de phénomènes similaires qui se sont produits pendant la grossesse», a-t-il déclaré lors de l’entretien.

«Des anomalies de la coagulation sont connues chez les femmes qui prennent des contraceptifs oraux, donc il pourrait certainement y avoir un aspect hormonal à cela.

«Ce sont les femmes vraiment plus jeunes qui semblent être les plus à risque et il y a d’autres risques dans ce groupe d’âge», a déclaré à KGO la Dre Yvonne Maldonado de Stanford, qui est une liaison pour le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation (ACIP), ajoutant que la naissance les pilules de contrôle pourraient prendre en compte.

« Par exemple, c’est à ce moment-là que les maladies auto-immunes commencent à apparaître, c’est à ce moment-là que les pilules contraceptives sont utilisées, donc il peut y avoir d’autres facteurs impliqués. »

Brad, vu ici avec Cori, est actuellement traité au Ochsner Medical Center en Louisiane Crédit: Facebook / Brad Malagarie