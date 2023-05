Papa émet un avertissement après qu’un chien a été acheté pour 200 £ sur Facebook scalpe son fils de 6 ans lors d’une attaque sauvage

Un DAD a émis un avertissement urgent après qu’un chien qu’il a acheté pour 200 £ sur Facebook a scalpé son jeune fils lors d’une attaque sauvage.

Vick Zidko, six ans, a été traîné dans les escaliers de la maison familiale par le vicieux américain Staffordshire qui lui a mordu la tête et le dos.

La vie du jeune garçon a été sauvée lorsque sa famille a forcé la gueule du chien pour le libérer.

Vick a passé cinq jours à l’hôpital et a reçu 50 points de suture à la tête et au visage alors que les médecins lui rattachaient le cuir chevelu.

Maintenant, son père avertit les autres Britanniques de ne pas commettre la même erreur que sa famille a commise.

Vitalijus a déclaré au Mirror: « C’est un cauchemar et nous ne voulons jamais qu’une autre famille traverse cela. »

Il dit que la famille a réfléchi « longtemps et durement » à l’achat d’un chien avant de repérer le chiot Staffie en vente pour seulement 200 £.

Vitalijus a expliqué: «Quand nous l’avons vu, il était vraiment doux et sautait partout. Il a conquis nos cœurs », a déclaré le joueur de 41 ans.

« Mais après l’avoir ramené à la maison, il est devenu évident qu’il n’avait aucune formation. »

La sœur de Vick, Gabriel, 18 ans, a été témoin de l’attaque d’horreur.

Elle a déclaré: «Vick est descendu les escaliers tranquillement et Diesel a commencé à aboyer. Il a bondi sur Vick, l’entraînant dans deux des escaliers. C’était comme s’il voyait Vick comme un jouet à mâcher. Il le harcelait et le grattait.

« J’ai commencé à crier et mon beau-père [Vitalijus] et maman est arrivée en courant. Ce qui me reste en tête, c’est mon petit frère qui a supplié « arrête, Diesel, arrête ». J’essayais de faire descendre le chien. Ma mère criait ‘Oh mon Dieu, stop stop stop’.

« Mon beau-père a sauté devant moi et a essayé d’étouffer le chien, et c’est à ce moment-là que ma mère a ramassé Vick. Mon beau-père m’a dit d’appeler une ambulance et il a mis [the dog] dans la salle de bain. »

La mère de Vick, Eugenija, 41 ans, dit que toute la famille est traumatisée après la mutilation d’horreur.

Elle a expliqué: «J’ai attrapé Vick et j’ai couru dans la chambre en verrouillant la porte. J’essayais de le calmer. J’ai mis une serviette sur sa tête pour arrêter le saignement. Il a vu tout le sang et a dit : ‘Maman, est-ce que je meurs ?’.

« Puis il a demandé est [his twin brother] Nick et Gabriel d’accord. Les médecins ne pouvaient pas croire à quel point Vick continuait de sourire. C’est mon surhomme.

