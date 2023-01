Papa Diddy raffole de l’amour de sa fille

Sean Combs, mieux connu sous le nom de Diddy, “ne peut pas s’arrêter” de montrer son amour au nouveau membre du clan Combs.

Vendredi, le magnat de la musique a partagé un joli moment papa-fille avec sa petite fille, Love.

Dans la vidéo publiée sur les histoires Instagram de Diddy, il partage des salutations alors qu’il monte à bord d’un jet privé et rejoint bientôt le passager le plus important, sa petite fille rebondissante.

Le Bad Boy a roucoulé,

“Salut bébé! Salut bébé! Hé, hé, hé, je t’aime”

Sa petite amie portait une combinaison fantaisiste couverte de biscuits et de personnages de lait et semblait être tout aussi captivée par son père et il était avec elle. La beauté aux cheveux noirs et aux yeux noirs regarda attentivement son père alors qu’elle goo goo et bâillonnée en retour.

Son nom dérive du deuxième prénom de Diddy qui a été légalement changé en 2021. Il a dit à Ellen,

“Tu vois, Diddy est mon surnom. L’amour est mon vrai nom. Je viens de changer mon nom en Love », a-t-il expliqué. “Sean Love Combs, c’est ce qui est écrit sur mon permis de conduire, c’est mon nom officiel, Love.”

Le PDG partagerait le plus jeune de sa progéniture avec une femme nommée Dana Tran, 28 ans. Il s’agit du 7e enfant des créateurs de musique.

Il a conçu la majorité de ses enfants avec son ancien partenaire décédé Kim Porter. Quincy, 31 ans, et Christian, 28 ans, en plus de ses jumeaux D’Lila et Jessie, 16 ans.

Le gagnant d’un Grammy partage également son fils Justin, 29 ans, avec un créateur de mode et styliste légendaire Misa Hylton50 ans et sa fille Chance, 16 ans, avec la célèbre femme d’affaires Sarah Chapman.

Le joueur milliardaire n’est pas dans une relation engagée avec la mère de Love car il est toujours impliqué avec le chanteur Yung Miami. Diddy a choqué Internet après avoir annoncé la naissance de bébé Love et beaucoup se sont demandé comment la City Girl prenait la nouvelle. Elle a été frappée par une multitude de commentateurs la qualifiant de nana de côté, y compris DJ Akademiks.

Diddy a rapidement pris sa défense,

@ yungmiami305 n’est pas mon poussin de côté », a-t-il tweeté. « Ça n’a jamais été, ça ne le sera jamais. Elle est très importante et spéciale pour moi, et je ne joue pas avec mon Shawty Wop. Je ne discute pas de choses sur Internet et je ne commencerai pas aujourd’hui.

Sur le dernier épisode de Caresha S’il vous plaît, Le rappeur de Chi Town, G Herbo, a demandé :

« Connaissiez-vous ce bébé avant octobre ?

Elle s’arrêta un instant puis rit en répondant,

“Je l’ai fait.” Elle a ajouté: «Je pense… Lorsque vous traitez avec quelqu’un, la communication est la clé. Ce n’était pas comme une surprise pour moi.

De nombreux spectateurs d’Innanet ne l’ont pas crue car ils ont noté qu’elle plaçait une mèche de cheveux invisible derrière son oreille alors qu’elle semblait concocter un mensonge.

Le Twitterverse avait beaucoup à dire sur la dynamique familiale du natif de Harlem alors qu’il passait le réveillon du Nouvel An sur un yacht avec la mère de Love, Chapman et Caresha.

Un utilisateur de Twitter a posté,

didy a le nouveau de bébé et le de bébé maman sur le même bateau que les autres enfants, un de bébé maman et moi avons l’impression que Caresha a pris la photo ! OUF C’est un garçon sauvage

Quelqu’un d’autre a dit,

Maintenant, je me demande s’il opte pour une situation d’épouses soeurs / polyamour parce que c’est bizarre.

Quelqu’un d’autre a ajouté,

Oui, il a obtenu une tonne d’argent. Tout sens de « normalité, règles, tabous et décence… » disparaît par la fenêtre.

Une chose à propos de DIddy, il va toujours avoir ses enfants dans le mélange et la maman du bébé n’est pas loin non plus.