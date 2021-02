RoundGlass Punjab s’est hissé à la deuxième place du classement de la I-League après avoir battu Indian Arrows 2-1 au stade municipal de Kalyani à Kalyani, au Bengale occidental, mardi. Un doublé du débutant et éventuel héros du match Papa Babacar Diawara a assuré que RoundGlass Punjab a récolté les trois points malgré un but tardif de Vellington Fernandes.

Les Indian Arrows ont apporté jusqu’à six changements à leur équipe après leur dernière défaite contre le Real Kashmir. L’entraîneur-chef Shanmugan Venkatesh a fait venir Vibin Mohanan, Harsh Patre, Gurkirat Singh, Vellington Fernandes, Shreyas Ketkar, Ahaan Prakash et Gurpanthjeet Singh.

RoundGlass, en revanche, a fait deux changements depuis sa victoire 2-0 sur TRAU. Curtis Fleming a amené Samad Ali Mallick en défense tout en offrant à Papa Diawara ses débuts.

RoundGlass Punjab a eu la première opportunité à la 4ème minute, mais le corner de Joseba Beitia a été effacé au premier poteau lui-même. Les Indian Arrows ont rompu avec Gurkirat Singh à la 8e minute mais Samad Ali a dû se lancer dans un défi de glisse courageux pour l’arrêter.

L’équipe de développement de l’AIFF s’est battue à égalité au milieu de terrain lors des premiers échanges du match et a ainsi pu tenir RoundGlass Punjab loin de son objectif. L’équipe de Curtis Fleming a failli sortir de l’impasse à la 16e minute.

Le long lancer de Bikash Yumnum a été activé sur sa propre barre transversale par Tankadhar Bag. Avec le gardien Ahaan Prakash hors de sa ligne, Chencho Gyeltshen a tenté un coup de pied au-dessus de la tête, mais Tankadhar a compensé son erreur précédente avec un brillant dégagement de la ligne de but.

Indian Arrows a eu une occasion en or d’ouvrir le score à la 29e minute. Vibin a libéré Patre, qui n’a pas pu envoyer son tir au-delà du gardien du Pendjab Kiran Kumar Limbu. Une minute plus tard, le Pendjab a répondu avec une opportunité de leur part, mais Aahaan Prakash était alerte et a atteint une passe lobée à travers le centre avant que Papa Diawara ne puisse le faire.

Après que des occasions se soient présentées pour les deux équipes, le premier match est intervenu à la 35e minute lorsque Papa Babacar Diawara a abattu le centre d’Aphaoba Singh avant de l’écraser devant Ahaan Prakash dans le but des Arrows.

RoundGlass Punjab est immédiatement revenu à la recherche du deuxième but, mais RV Hormipam n’a pas pu tourner sa volée du centre de Joseba Beitia sur le but.

RoundGlass a continué à chercher le deuxième but vers la fin de la première mi-temps. La frappe de Chencho a été brillamment repoussée par Ahaan à la 44e minute, garantissant que RoundGlass Punjab n’avait qu’une avance d’un seul but à la mi-temps.

L’équipe de Curtis Fleming a continué d’attaquer le but des Arrows après le redémarrage. Papa Diawara a presque doublé son avance à la 48e minute, mais sa volée a rebondi juste à côté du deuxième poteau d’Ahaan. L’attaquant sénégalais a failli devenir fournisseur à la 52e minute, mais son centre à travers la surface pour Chencho a été intercepté par Ahaan.

RoundGlass Punjab a continué à frapper la défense des flèches et a récolté des récompenses à la 56e minute. Joseba Beitia a retrouvé Papa Diawara, ce dernier propulsant sa tête à bout portant et doublant l’avance de son équipe. Beitia a presque ajouté un troisième à distance, mais son long ranger était juste à côté du but.

L’équipe entraînée par Fleming a ensuite fait appel à l’expérience de ses joueurs pour ralentir le match. Cependant, un certain nombre de modifications offensives apportées par Shanmugan Venkatesh ont modifié le déroulement du jeu. À la 85e minute, Aahaan a effectué un autre arrêt brillant pour refuser Aphaoba Singh.

Quelques minutes plus tard, Vellington Fernandes a atteint le centre de coupure du remplaçant Abdul Hannan, pour ramener un but. Parthib Gogoi s’est créé une chance dans le temps supplémentaire, mais son long ranger a été manipulé en toute sécurité par Limbu. RoundGlass Punjab a couru dans le chrono pour marquer son deuxième match de victoire en course dans la I-League.