“Papa dévoué” parmi trois membres d’une famille américaine tués dans un fracas d’horreur sur Scots Road

Un “père DÉVOUÉ” fait partie des trois touristes américains de la même famille qui sont morts dans un accident d’horreur sur une route écossaise notoire.

Les frères et sœurs Jared Bastion et Kathryn Bastion-Strong, âgés de 45 et 46 ans, étaient en vacances aux États-Unis avec leur mère Mary-Lou Mauch, âgée de 75 ans, lorsque la dévastation a frappé le 10 août.

La famille voyageait en Écosse lorsque l’accident s’est produit sur l’A9 1 crédit

Voici la dernière photo de Jared et de sa sœur Katie lors de leur visite sur l’île de Skye 1 crédit

Le trio conduisait sur l’A9 à Ralia, Newtonmore lorsque leur voiture a été impliquée dans une collision avec un camion.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux peu avant 17 heures, où Jared et Mary-Lou ont malheureusement été déclarés morts sur les lieux.

Kathryn a été transportée par avion à l’hôpital Ninewells de Dundee où elle est décédée tragiquement trois jours plus tard.

Des amis dévastés de Jared aux États-Unis ont depuis créé une page GoFundMe pour soutenir sa famille. On pense qu’il laisse derrière lui trois garçons.

La page se lit comme suit : “Jared était un père dévoué qui aimait ses garçons.

“Il était un véritable ami pour beaucoup avec un cœur bon et généreux et un esprit doux.

“Jared avait encore beaucoup de vie à vivre et nous a été enlevé bien trop tôt.”

Il poursuit: “Bien que tous ceux qui l’aimaient ressentiront cette perte importante et profonde, nous espérons que cela contribuera à alléger certains des fardeaux financiers afin que ses garçons et leur mère puissent se concentrer sur le deuil et la guérison pendant cette période difficile.”

Les photos publiées sur la page montrent également la dernière photo de Jared et de sa sœur sur l’île de Skye lors de leur voyage dans les Highlands.

Jusqu’à présent, la page a collecté plus de 12 000 $ (10 200 £) sur son objectif de 50 000 $.

Les flics avaient précédemment lancé une enquête sur l’incident et demandaient à ce que toute information soit communiquée.

Le sergent Alasdair Mackay a déclaré: “Nos pensées vont à la famille et aux amis de ceux qui sont décédés à un moment très difficile pour tous.”

La page GoFundMe se trouve ici.

Le camion et la voiture sont entrés en collision sur l’A9 près de Ralia

