Du jour au lendemain, raconte Mike Ciavolino, sa chambre s’est transformée en USIN.

Habitués à une vie passée à travailler à Manhattan et à voyager, Ciavolino et sa femme Laura sont devenus parents, accueillant les triplés Michael, Francesca et Nicholas.

« Soudainement, tout a changé parce que ma fille a été diagnostiquée presque immédiatement avec une neurofibromatose (un trouble génétique du système nerveux), puis plus tard avec l’autisme », a-t-il déclaré. « Et puis, deux ans plus tard, mon fils Michael a été diagnostiqué (avec autisme). C’était vraiment accablant. »

Les triplés sont maintenant en deuxième année au lycée, et Ciavolino a déclaré que les expériences que lui et sa famille d’Oceanport, New Jersey avaient vécues au cours de leur voyage avaient fondamentalement changé sa vision des choses.

Ciavolino, un professionnel du marketing et de la publicité de longue date et PDG de Shore Creative Group, a déclaré qu’il lui avait fallu beaucoup de temps pour assumer son rôle.

«Avoir un enfant ayant des besoins spéciaux dans votre vie n’est pas un détour. C’est la vie que vous étiez censé vivre», a-t-il déclaré. « Il m’a fallu des années pour arriver à cet endroit, et pourtant, j’ai mes moments, comme tout ce que nous avons traversé, des jours et des semaines qui sentent vraiment mauvais, qui sont bouleversants. Mais inversement, j’ai reçu tellement plus de cadeaux de eux, et même simplement un changement de perspective sur ce qui est vraiment important. «

Et maintenant, plus que tout, il se sent appelé à redonner.

Il a commencé un podcast, « Empowered not Impaired » et son premier livre « SuperParent » est en route. Dans les deux cas, il vise à atteindre les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux, à partager des ressources et, surtout, à espérer.

« Je me sens obligé de rendre », a-t-il dit, « de … dire: ‘Écoutez, je sais que vous vous battez. Je sais, c’est accablant. Je sais qu’il n’y a pas de manuel d’instructions qui l’accompagne. Mais c’est Et il y a un million de cadeaux que vos enfants vous donneront. Et vous avez une perspective unique. Et maintenant vous faites partie de cette communauté plus large de familles ayant des besoins spéciaux dans laquelle vous êtes immédiatement admis. «

‘Effondrements’ pandémiques

Ce coup de pouce est particulièrement nécessaire maintenant, face au COVID-19, qui est particulièrement difficile pour les personnes autistes, qui prospèrent souvent grâce à la routine.

Ciavolino a déclaré qu’il avait vu cela se jouer spécialement pour Michael.

« Ils ont assez d’anxiété comme ça. Lorsque vous leur enlevez leur routine, qui est une composante très importante de leur vie, les choses peuvent rapidement devenir incontrôlables. Et c’est ce qui s’est passé ici », a-t-il déclaré.

Ciavolino dit que Michael parle d’une voix monotone et se débat avec le contact visuel, l’humour et les indices sociaux. Il a dit qu’il avait des «effondrements importants» et des problèmes de colère lorsqu’il ne pouvait pas aller à l’école et participer à des clubs et servir de directeur de l’équipe de football JV du Shore Regional High School.

Pour aider Michael, Ciavolino a déclaré qu’il passait beaucoup de temps supplémentaire avec lui. Entre autres activités, ils font une randonnée ou se promènent sur la promenade. Il lui fait également la lecture la nuit.

Suite:Comment « Everything’s Gonna Be Okay » évite les pièges d’Hollywood (et de Sia) dépeignant l’autisme

Suite:PBS Kids célèbre le Mois de la sensibilisation à l’autisme avec de nouveaux amis

«Votre propre productivité et votre travail sont mis à l’écart», a-t-il déclaré. « Mais honnêtement, c’est secondaire quand votre enfant est en crise. »

Francesca, qui n’est pas verbale et fréquente la Harbour School à Eatontown, a également souffert du stress de perdre ses cours et ses routines normales, a déclaré Ciavolino.

Nick a été comme un parent supplémentaire pour ses frères et sœurs, a déclaré Ciavolino. « Il soutient son frère et sa sœur. Il s’occupe de sa sœur. Il est compatissant. Si Michael se comporte à l’école ou se trompe de chemin, il nous le fait savoir. Il est plein d’empathie. Et j’ai l’impression qu’il en reçoit beaucoup. aussi, parce que ce ne sont pas des choses auxquelles un adolescent typique de 16 ans est exposé. «

Aider les autres

Ciavolino a déclaré qu’en plus d’être appelé à redonner, il était reconnaissant de la persévérance des parents d’enfants ayant des besoins spéciaux qui l’ont précédé, qui ont maintenant des enfants dans la vingtaine et la trentaine.

« Ils ont vraiment ouvert la voie. Il n’y avait pas du tout de système de soutien. C’était une stigmatisation massive. Si obtenir un divorce dans les années 60 était une stigmatisation, avoir un enfant ayant des besoins spéciaux était comme une stigmatisation sur les stéroïdes. Si vous pensez en arrière, les médecins ont dit aux mères « eh bien, c’est parce que vous aviez froid avec l’enfant à un moment où ils avaient besoin de vous. Par conséquent, il ou elle est autiste maintenant. Alors ils ont traversé tout cela au point que nous avons maintenant cette machine de parents qui dit: «Hé, as-tu essayé ça». «Oh, j’ai eu ce super thérapeute. «Essayez ceci pour les aider à dormir la nuit. Et c’est une communauté mondiale et c’est tout simplement merveilleux d’en faire partie. «

Il vise à poursuivre ce cycle d’assistance à travers son podcast et ses prochains livres (le premier devrait sortir en février 2022).

Sur son podcast, il interviewe les parents, les éducateurs et autres.

« Quiconque, si un parent allume l’épisode ou écoute l’épisode, va en apprendre quelque chose ou rire un peu ou compatir », a-t-il déclaré. « Et cela ne fait que six épisodes, et nous avons été en mesure de raconter de belles histoires et les invités que j’ai eues ont été incroyablement inspirants. »

Il vise à inspirer les gens au point où ils se sentent également appelés à aider les autres, a-t-il déclaré.

«J’espère que les gens seront stimulés par le contenu que nous diffusons», a-t-il déclaré. « Ils peuvent en bénéficier. Ils peuvent apprendre quelque chose et acquérir une certaine autonomisation dans leur propre vie, au point de vouloir redonner aussi. »

Pour plus d’informations, visitez empowerednotimpairedpodcast.com ou mikeciavolino.com.

‘Cela me détruit honnêtement’:Michael Phelps sur l’impact de la pandémie sur les problèmes de santé mentale

Suite:Chrissy Teigen sur son année « déchirante » et la stigmatisation entourant l’infertilité