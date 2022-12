Papa d’enfants de 11 et 13 ans, parmi les 4 tués par Damien Bendall avec un marteau à griffes lors de la soirée pyjama de Killamarsh, dit “ma vie est vide”

LE père de deux enfants parmi les quatre tués par un monstre qui a déclenché une horrible attaque au marteau lors de leur soirée pyjama dit que sa “vie est brisée en un milliard de morceaux”.

Le malade Damien Bendall a admis aujourd’hui avoir tué Lacey, 11 ans, son frère John, 13 ans, leur mère enceinte Terri Harris, 35 ans, et sa copine Connie Gent, 11 ans, chez eux à Killamarsh, Derbys.

Damien Bendall a plaidé coupable aujourd’hui du meurtre de sa petite amie, de ses deux enfants et d’un de leurs amis

L’homme de 32 ans a admis avoir tué Lacey, 11 ans, son frère John, 13 ans, et leur mère Terri Harris, 35 ans. Crédit : Facebook

Deranged Bendall a également plaidé coupable d’avoir tué la meilleure amie de Lacey, Connie Gent, 11 ans Crédit : Réseaux sociaux

Le père de John et Lacey, Jason Bennett, a déclaré aujourd’hui au tribunal que sa “vie a été brisée en un milliard de morceaux” Crédit : PA

Bendall, qui portait un sweat-shirt gris et un jean bleu, a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation de meurtre à Derby Crown Court ce matin.

Le tribunal a entendu comment le monstre a traversé la maison, tuant ses victimes innocentes avec un marteau à griffes.

Le dérangé de 32 ans a également plaidé coupable d’avoir violé la petite Lacey lors de l’attaque malade du 19 septembre 2021.

Et le tribunal a appris aujourd’hui comment le tueur maléfique a ensuite appelé la police pour leur dire qu’il avait assassiné quatre personnes – avant de les rencontrer à l’extérieur de la maison pour demander une cigarette.

Des images ont maintenant été publiées de ces moments effrayants.

Les familles dignes des victimes de Bendall l’ont regardé dans les yeux alors qu’il inscrivait ses plaidoyers depuis le quai, les yeux rivés sur le sol.

Il a été condamné cet après-midi à une peine d’emprisonnement à perpétuité et mourra derrière les barreaux.

Le juge Sweeney a déclaré au tribunal: “Je n’ai aucun doute, sur la base des faits de votre affaire considérés dans leur ensemble, que la punition nécessite que vous soyez maintenu en prison pour le reste de votre vie.”

Les déclarations des victimes des familles au cœur brisé ont été lues devant le tribunal – y compris le père de Lacey et John, Jason Bennett.

Le père dévasté a déclaré: “C’est comme si ma vie avait été brisée en un milliard de morceaux, pour ne jamais être réparée.

“Je n’ai plus d’avenir. La vie est vide. Tout ce que j’ai, c’est la tristesse. L’amour dont j’ai envie vient de mes beaux enfants.

“Je ne peux pas avoir ça. C’est un trou qui ne pourra jamais être comblé.

“Je ferais n’importe quoi juste pour leur parler et dire bonne nuit à ma belle.”

Jason a poursuivi : “Le meurtre de mes deux enfants a détruit et emporté ma vie.

“Envisager l’avenir est douloureux et difficile.

“Je ne les verrai pas grandir ni avoir l’opportunité d’être grand-père.”

Louis Mably KC, poursuivant, a raconté ce matin au tribunal comment l’horreur s’est déroulée.

Il a déclaré: “Dans la nuit du samedi 18 septembre jusqu’aux premières heures du dimanche matin, l’accusé a brutalement assassiné Terri Harris, qui était au début de sa grossesse.

“Il a également assassiné les deux enfants de Terri par un ancien partenaire. Il a également assassiné Connie Gent, une amie de Lacey qui se trouvait juste à rester à la maison pour une soirée pyjama.

“Les circonstances des délits sont vraiment hideuses. Il s’agissait d’attaques brutales et cruelles contre une femme et trois enfants.”

M. Mabley a poursuivi: “L’accusé les a attaqués à l’aide d’un marteau à griffes.

“Il les a frappés avec une telle férocité que leurs crânes ont été fracassés.

“Il était parfaitement clair qu’aucune des victimes n’avait la moindre chance.”

Le tribunal a entendu comment Bendall et Terri s’étaient rencontrés en ligne environ 18 mois avant les meurtres.

La relation du couple aurait été classée en fonction de sa consommation de drogue et de son comportement instable et la famille a déclaré avoir “été témoin en effet d’un effet désastreux sur le bien-être de Terri”.

‘MÈRE AIMANTE’

Le dernier jour où les victimes ont été vues vivantes, les jeunes Connie et Lacy étaient en train de collecter des fonds pour des œuvres caritatives.

Le couple a chargé une table de friandises pour collecter des fonds pour la recherche sur le cancer après avoir rencontré une victime locale.

Aujourd’hui, la famille a essuyé des larmes de leurs yeux alors que le tribunal a montré des images de téléphone portable de Lacey lisant la liste de prix de la collecte de fonds des copains.

M. Mably a raconté comment Terri avait envoyé un texto et demandé aux filles de rentrer à la maison à 20 heures, et tous les enfants étaient à l’intérieur de la maison à partir de ce moment-là.

Il a poursuivi: “Les messages texte, comme je l’ai dit, envoyés entre Terri et ses enfants ce jour-là ont montré qu’elle était une mère attentionnée et aimante qui entretenait une relation étroite et aimante avec eux.”

M. Mably a déclaré qu’à partir de 20h30, Bendall, qui était également dans la maison, essayait de contacter son trafiquant de drogue pour obtenir de la cocaïne.

Le procureur a déclaré que les preuves suggèrent que les attaques ont eu lieu entre 21h42 et 22h.

Dans les heures qui ont suivi, Bendall a sorti la Xbox du jeune John de sa chambre, a appelé un taxi et est allé échanger la console contre de la drogue.

Dans le taxi, il a dit au chauffeur que sa nuit n’était “pas trop mauvaise, un peu folle”.

“Je viens de tuer quatre personnes”

Bendall a ensuite dit au chauffeur de taxi qu’il était “juste en train de se détendre avec sa famille, vraiment”.

Vers 7 heures du matin, il a parlé à sa mère au téléphone, avant de se rendre au magasin local pour acheter du tabac.

M. Mably a déclaré: “À 7 h 26, sa mère a appelé la police pour demander de l’aide pour son fils et elle lui a dit qu’il s’était auto-infligé un coup de couteau, ce qu’il lui a dit.

“A 7h38, il a utilisé le téléphone de Connie pour appeler le 999.”

L’appel a été passé devant le tribunal et on peut entendre Bendall dire : “J’ai juste besoin de signaler un crime.

“En gros, j’ai besoin de la police et de l’ambulance maintenant parce que je viens de tuer quatre personnes.”

Lorsque deux agents sont arrivés, ils ont trouvé Bendall à l’extérieur de la maison, indiquant qu’il s’était poignardé à la poitrine.

M. Mably a déclaré: “Il a montré aux policiers des blessures à la poitrine et à l’abdomen supérieur droit et a dit” Je ne retournerai pas en prison, j’ai assassiné quatre personnes “.”

Bendall a dit qu’il “ne savait pas” pourquoi il l’avait fait et qu’il “s’était évanoui”.

‘ILS SONT TOUS PARTIS’

Le monstre a dit à un officier qu’il était à l’intérieur avec sa famille, à qui ils ont demandé : “Est-ce que votre famille va bien ?”

Bendall a dit: “Non. Il y en a un dans la salle de bain, deux à l’étage et un dans la chambre.”

Il a été menotté et on lui a dit de s’asseoir par terre à l’extérieur de la propriété pendant qu’un officier entrait à l’intérieur.

Le flic peut être entendu sur les images de la caméra corporelle en disant: “Oh Jésus.

“Il y a au moins trois victimes. Insensibles. Je pense qu’ils sont tous morts.

“Ils sont tous partis mon pote, ils sont tous partis.”

Bendall a été transporté à l’hôpital pour être soigné pour des “blessures mineures auto-infligées” avant d’être placé en garde à vue.

S’exprimant au poste de police, il a déclaré: “Toute la maison est couverte de bordeaux.

“Je n’ai pas réalisé ce que j’avais fait jusqu’à ce que je rentre dans ma chambre et que je voie ma femme et ma fille.

“Je parie que vous n’aurez pas quatre meurtres à Killamarsh – enfin cinq car ma femme va avoir mon bébé.”

Une autopsie a confirmé que Terri était en début de grossesse et un test de paternité a montré que Bendall était le père.

L’autopsie a également révélé que la mère avait subi un traumatisme contondant, avec “au moins neuf et probablement plus” blessures à la tête et au visage.

Lacey avait subi un traumatisme contondant et une lésion cérébrale, et avait des blessures défensives sur ses avant-bras.

M. Mably a déclaré que l’autopsie avait révélé qu’une pression avait été exercée sur son cou et qu’elle avait également été violée.

Connie et John se sont également avérés avoir des blessures contondantes, John suggérant qu’il avait essayé de se défendre.

Bendall devait assister à une audience de plaidoyer en novembre de l’année dernière, mais il a été jugé trop malade pour y assister.

‘PERDU SANS TOI’

La police a confirmé qu’une enquête pour meurtre avait été lancée et a déclaré qu’elle ne recherchait personne d’autre en relation avec l’incident “isolé”.

Ils ont également déclaré n’avoir eu aucun contact préalable avec les personnes impliquées.

Les hommages ont afflué pour Terri, Lacey, John et Connie après leur mort tragique.

Dans les déclarations des victimes prêtes aujourd’hui, la mère dévastée de Terri, Angela Smith, s’est ouverte.

La grand-mère au cœur brisé, qui a perdu les trois membres de sa famille les plus proches, a déclaré: “Comment Bendall a-t-il pu commettre des actes de violence aussi horribles contre une femme et trois enfants sans défense qui ne représentaient aucune menace ni aucun mal pour lui?

“La façon dont ils sont morts me hante chaque jour.”

‘VRAIMENT MAL’

Elle se souvient: “Les enfants disaient” j’ai peur des monstres “. Je leur ai dit” les monstres n’existent pas “. J’avais tort.”

Elle a poursuivi: “Terri était mon seul enfant – je n’aurai jamais d’autres enfants ou petits-enfants.

“Ils étaient les choses les plus précieuses de ma vie.”

La déclaration du père de Connie, Charlie Gent, a également été lue au tribunal et a déclaré: “Le meurtre de ma fille a complètement déchiré ma vie.

“Je sens que je suis devenu une âme perdue essayant de naviguer dans la vie.

“Mon cœur est brisé et brisé en morceaux. Aucune peine ne sera jamais une justice suffisante pour la mort de Connie.

“L’homme qui a fait cela ne peut être décrit que comme vraiment mauvais et ne devrait jamais être libéré de l’incarcération.”

La police a publié aujourd’hui le mugshot de Bendall

Bendall a regardé le sol toute l’audience Crédit : PA

Lacey Harris et Connie Gent étaient sorties pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives quelques heures seulement avant leur assassinat

Lacey a également été violée par Bendall malade Crédit : Facebook

John, 11 ans, faisait partie des victimes Crédit : Facebook