Papa demande à sa fille de « quitter » la maison pour avoir trouvé un substitut de viande dans le congélateur. C’est ce qui se passe ensuite

Un père anglais a fait une farce à sa fille pour avoir remplacé la viande à la maison par un substitut. Hollie Woodall, 34 ans, a décidé de se débarrasser de la viande après avoir subi une intoxication alimentaire causée par le poulet. Son père, Paul Woodall, 58 ans, avait d’autres projets pour sa nouvelle fille pescatarienne. Après avoir repéré des paquets de Quorn, un substitut de viande dans le congélateur, Paul est allé chercher un plan diabolique. L’amateur de viande a envoyé un texto à sa fille, lui disant d’emballer ses affaires et de quitter la maison immédiatement. Il a également partagé une photo de Quorn et a décrit le substitut comme « la chose la plus vile qu’il ait jamais goûtée ».

Selon le Miroir, il lui a dit qu’être gay c’est bien, mais le choix de sa fille d’abandonner la viande pour un substitut a été irrémédiable. Hollie, gérante de bar de profession, a admis qu’elle avait d’abord paniqué après avoir vu le texte car l’image ne se chargeait pas en raison de la lenteur du wi-fi. Voir son père lui dire de sortir de la maison l’a laissée perplexe. Mais les choses se sont mises en place de manière hystérique une fois la photo téléchargée et elle a réalisé qu’il s’agissait d’une farce amicale.

Montrant son côté humoristique, Hollie a décidé de se faire cliquer avec une valise remplie de Quorn, faisant semblant de quitter sa maison. Sur une autre photo, on peut voir Paul avec un regard douloureux sur son visage tout en tenant le produit alternatif.

Parler au Miroir, il s’est décrit comme « un amateur de viande et un grand fan de bœuf » et a ajouté qu’il avait déjà goûté le Quorn il y a des années. Il a partagé que même si le substitut de viande s’était amélioré maintenant, il n’y toucherait toujours pas. Hollie a partagé le fil de texte hilarant sur les réseaux sociaux qui a laissé ses amis divisés.

Expliquant leur relation, elle a dit que son père lui en voulait pour tout, car ils sont toujours en train de se terminer. Hollie suit un régime depuis novembre de l’année dernière et veut être végétalienne maintenant.

