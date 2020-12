C’est le moment où un père de huit enfants a délibérément écrasé une voiture devant la maison de sa famille.

Paul Palmer, qui s’était séparé de la mère de ses enfants, a endommagé la maison de Sunderland après une dispute au sujet de certains de ses vêtements qui y avaient été laissés.

Newcastle Crown Court a appris que le joueur de 38 ans avait averti qu’il briserait les fenêtres lorsqu’il se présenterait à la maison quelques jours plus tôt et avait envoyé une série de messages menaçants.

C’est le moment où Paul Palmer a écrasé sa VW Golf dans la maison de son ex-partenaire à Sunderland

Il a menacé son ex quelques jours avant l’incident du 12 septembre

C’est le 12 septembre que Palmer, qui paraissait «en état d’ébriété», a contacté son ancien partenaire sur Facetime puis s’est présenté à la maison, dans la Volkswagen Golf blanche, une demi-heure plus tard.

Le procureur Peter Schofield a déclaré au tribunal: « Il a conduit, assez délibérément, sur une zone gazonnée sur le côté et à une certaine distance de la propriété.

« Il a conduit sur la zone gazonnée et s’est aligné sur la maison et a conduit à l’avant de la maison. »

M. Schofield a déclaré qu’il n’y avait pas de calcul exact disponible du montant ou du coût des dommages causés. Mais il a ajouté: « Il est évident que le rebord de la fenêtre a été endommagé, en particulier. »

Palmer, de Sunderland, a admis avoir menacé de causer des dommages, des dommages criminels et une conduite dangereuse.

Paul Palmer, 38 ans, de Sunderland, a été condamné à une peine de 16 mois de prison avec sursis pendant deux ans en raison des exigences de réadaptation et du programme

M. Recorder Jonathan Sandiford a condamné Palmer, qui était en détention provisoire, à 16 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, avec des exigences de réadaptation et de programme.

Palmer a été interdit de conduire pendant deux ans et doit passer un test prolongé avant de pouvoir reprendre le volant.

Le juge a déclaré que Palmer était « égoïste et immature », avait agi comme un « adolescent pétulant » et lui a dit: « Vous avez fait quelque chose d’insouciant et potentiellement très dangereux.

«Il y a eu une dispute sur les vêtements et vous êtes revenu en courant une demi-heure plus tard, dites-vous parce que vous pensiez que vos vêtements allaient être détruits, qui sait.

« Vous êtes revenu et il est parfaitement clair que vous avez conduit sur ce bord d’herbe, loin de la maison, traversé l’herbe au lieu de la route, aligné la voiture avec la maison et franchi la fenêtre avant. »

Le juge a déclaré que la collision n’était pas à grande vitesse et que les dommages seraient probablement évalués à moins de 5000 £.

Il ajouta; « Personne dans la maison n’a été blessé, mais ce que vous avez fait était clairement dangereux et cela créait clairement un grand risque que quelqu’un puisse être blessé.

«Quand vous avez fait cela, vous pensiez à votre égoïsme pétulant pur.

Tony Cornberg, en défense, a déclaré que Palmer avait un logement loin de la maison familiale.

M. Cornberg a déclaré que les dommages causés par Palmer à la maison devaient être « réparés plutôt que reconstruits ».

M. Cornberg a ajouté: « Il y a du travail à faire et le travail commence avec lui. »